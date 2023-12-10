حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 10 / 12 / 2023

MENAFN - Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 10 / 12 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها إدلاء نجوم الرياضة بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، حيث قام عدد من النجوم بالتصويت كل فى لجنته الخاصة حسب موقعه الجغرافى، كما تعادل اليوم بيراميدز خارج ملعبه مع صن داونز سلبيا فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

فيتوريا ضمن أفضل 20 مدربا بالعالم فى اختيارات الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء

تواجد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ضمن القائمة النهائية التى أعلنها الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عن أفضل 20 مدرباً للمنتخبات في موسم 2023.

الزمالك يوقع عقد دورة ودية بالإمارات يناير المقبل بمشاركة فريق سعودى

وقع حسين لبيب، رئيس

نادي الزمالك ، عقد اتفاق مع حازم فتوح وكيل اللاعبين بشأن ترتيبات معسكر الفريق الكروي الأول بدولة الإمارات فى يناير المقبل، وذلك خلال فترة التوقف الدولى خلال مشاركة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.

بيراميدز يتعادل سلبيا مع صن داونز ويعود للقاهرة بنقطة ثمينة فى دورى الأبطال

تعادل بيراميدز مع صن داونز الجنوب أفريقى سلبياً فى المباراة التى أقيمت اليوم باستاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا فى جنوب أفريقيا، فى ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

بينها الترامادول.. منظمة مكافحة المنشطات تعلن تطبيق قائمة المحظورات أول يناير

أعلنت

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

"النادو المصري" قائمة المواد والطرق المحظورة لعام 2024، باللغة العربية، وذلك بعد تعريب النسخة الإنجليزية.



عماد متعب يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى عماد متعب نجم الأهلي السابق بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل لجنته الانتخابية بمدرسة الأورمان بالمعادى.

حسنى عبد ربه يدلي بصوته فى انتخابات الرئاسة بالإسماعيلية

أدلى حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، وحرص على المشاركة فى العرس الانتخابي والإدلاء بصوته فى مدرسة 24 أكتوبر بالإسماعيلية.

كريم شحاتة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالمهندسين.. صور

حرص الإعلامي كريم حسن شحاتة على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية والمشاركة في العرس الانتخابي المقام أيام الأحد والإثنين والثلاثاء.

معتمد جمال المدير الفنى للزمالك يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة

أدلى معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، بصوته فى الانتخابات الرئاسية التى انطلقت اليوم وتستمر لمدة 3 أيام، وسط إقبال كبير من المواطنين.

وأدلى معتمد جمال فى لجنة الانتخابية فى المدرسة التجارية بشبرا الخيمة، حرصا منه على المشاركة فى العملية الانتخابية.