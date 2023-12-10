حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 10 / 12 / 2023

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- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 10 / 12 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها إدلاء نجوم الرياضة بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، حيث قام عدد من النجوم بالتصويت كل فى لجنته الخاصة حسب موقعه الجغرافى، كما تعادل اليوم بيراميدز خارج ملعبه مع صن داونز سلبيا فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.
فيتوريا ضمن أفضل 20 مدربا بالعالم فى اختيارات الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء
تواجد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ضمن القائمة النهائية التى أعلنها الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عن أفضل 20 مدرباً للمنتخبات في موسم 2023.
الزمالك يوقع عقد دورة ودية بالإمارات يناير المقبل بمشاركة فريق سعودى
وقع حسين لبيب، رئيس
نادي الزمالك ، عقد اتفاق مع حازم فتوح وكيل اللاعبين بشأن ترتيبات معسكر الفريق الكروي الأول بدولة الإمارات فى يناير المقبل، وذلك خلال فترة التوقف الدولى خلال مشاركة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.
بيراميدز يتعادل سلبيا مع صن داونز ويعود للقاهرة بنقطة ثمينة فى دورى الأبطال
تعادل بيراميدز مع صن داونز الجنوب أفريقى سلبياً فى المباراة التى أقيمت اليوم باستاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا فى جنوب أفريقيا، فى ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.
بينها الترامادول.. منظمة مكافحة المنشطات تعلن تطبيق قائمة المحظورات أول يناير
أعلنت
المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات
"النادو المصري" قائمة المواد والطرق المحظورة لعام 2024، باللغة العربية، وذلك بعد تعريب النسخة الإنجليزية.
عماد متعب يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024
أدلى عماد متعب نجم الأهلي السابق بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل لجنته الانتخابية بمدرسة الأورمان بالمعادى.
حسنى عبد ربه يدلي بصوته فى انتخابات الرئاسة بالإسماعيلية
أدلى حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، وحرص على المشاركة فى العرس الانتخابي والإدلاء بصوته فى مدرسة 24 أكتوبر بالإسماعيلية.
كريم شحاتة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالمهندسين.. صور
حرص الإعلامي كريم حسن شحاتة على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية والمشاركة في العرس الانتخابي المقام أيام الأحد والإثنين والثلاثاء.
معتمد جمال المدير الفنى للزمالك يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة
أدلى معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، بصوته فى الانتخابات الرئاسية التى انطلقت اليوم وتستمر لمدة 3 أيام، وسط إقبال كبير من المواطنين.
وأدلى معتمد جمال فى لجنة الانتخابية فى المدرسة التجارية بشبرا الخيمة، حرصا منه على المشاركة فى العملية الانتخابية.
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