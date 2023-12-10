الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتعزيز واحترام جميع حقوق الإنسان

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 10 - 12 (كونا) -- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد إلى تعزيز واحترام جميع حقوق الإنسان الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية التي تكفل الحماية لنا جميعا.
جاء ذلك في رسالة لغوتيريش بمناسبة (يوم حقوق الإنسان) الذي تحييه الأمم المتحدة سنويا في العاشر من ديسمبر.
وحث غوتيريش الدول الأعضاء على اغتنام فرصة الذكرى ال75 لتلك المناسبة لتعزيز التزامها بالقيم الخالدة المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ووصف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "بمثابة خارطة طريق تهدي إلى السبيل لإنهاء الحروب ورأب الانقسامات وتعزيز العيش في سلام وكرامة للجميع".
ونبه الأمين العام إلى أن "العالم يكاد يضل الطريق لتحقيق هذه الغاية فالنزاعات تستعر والفقر والجوع يتزايدان وأوجه التفاوت تزداد عمقا وأزمة المناخ تشكل أزمة حقوق إنسان تلحق أشد أضرارها بأضعف فئات البشر". (النهاية)
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