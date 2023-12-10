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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتعزيز واحترام جميع حقوق الإنسان

12/10/2023 2:44:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 10 - 12 (كونا) -- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد إلى تعزيز واحترام جميع حقوق الإنسان الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية التي تكفل الحماية لنا جميعا.
جاء ذلك في رسالة لغوتيريش بمناسبة (يوم حقوق الإنسان) الذي تحييه الأمم المتحدة سنويا في العاشر من ديسمبر.
وحث غوتيريش الدول الأعضاء على اغتنام فرصة الذكرى ال75 لتلك المناسبة لتعزيز التزامها بالقيم الخالدة المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ووصف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "بمثابة خارطة طريق تهدي إلى السبيل لإنهاء الحروب ورأب الانقسامات وتعزيز العيش في سلام وكرامة للجميع".
ونبه الأمين العام إلى أن "العالم يكاد يضل الطريق لتحقيق هذه الغاية فالنزاعات تستعر والفقر والجوع يتزايدان وأوجه التفاوت تزداد عمقا وأزمة المناخ تشكل أزمة حقوق إنسان تلحق أشد أضرارها بأضعف فئات البشر". (النهاية)

ع س ت / م م ج




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