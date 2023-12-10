الديوان الوطني لحقوق الانسان ينظم ندوة بعنوان (رؤية فلسطين) بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 12 (كونا) -- نظم الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع كلية الكويت التقنية اليوم الأحد ندوة بعنوان (رؤية فلسطين) وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بحضور السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب.
وقال السفير طهبوب في كلمة خلال الندوة إن أهم حق من حقوق الإنسان هو الحق بالحياة وهو الذي سلبه الاحتلال الإسرائيلي من أبناء الشعب الفلسطيني طيلة 75 عاما ولا يزال حتى هذه اللحظة يجرده منه على مسمع ومرأى الجميع.
وأضاف السفير أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر ليس له أدنى ارتباط بالإنسانية ومعانيها مبينا أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى هذه اللحظة "قام الاحتلال بأبشع وأقذر الانتهاكات لحقوق الإنسان أمام من وضعوا ميثاق حقوق الانسان فقطع المياه والكهرباء والغذاء والدواء عن سكان القطاع".
وأوضح أن الاحتلال قام بتدمير المستشفيات ودور العبادة والمدارس والجامعات والمراكز الثقافية والبنى التحتية لكل شبر من قطاع غزة المحاصر "فأين ما يطالب به واضعو ميثاق حقوق الانسان من احترام لتلك الحقوق وللقانون الانساني الدولي؟".
من جانبه قال رئيس مجلس الأمناء في كلية الكويت التقنية مشاري بودي في كلمة مماثلة في الندوة إن تسليط الضوء على حقوق الإنسان غير قابلة للتجزأة سواء كانت مدنية أو اجتماعية أو اقتصادية فهي جميعها متأصلة لضمان كرامة العيش للبشرية جمعاء.
وأضاف بودي "نجتمع اليوم ونحن نحاول جاهدين أن نعلم أبناءنا وبناتنا أن حقوق الإنسان حق مكفول للجميع ولنقل صوتنا للعالم بأسره بأن الشعب الفلسطيني كسائر الشعوب يحق له العيش بكرامة وعزة وأن له حقوقا إنسانية في العيش على أرض ووطنه بسلام".
بدورها أكدت رئيس قسم التوعية في الديوان الوطني لحقوق الإنسان سارة الربيعان في كلمتها على دور الديوان المناط به في التوعية في الجامعات والأوساط التعليمية إذ لا يقتصر دوره فقط على التوعية وحماية حقوق الانسان فقط بل يمتد لخلق جيل مناصر ومدافع عن قضايا حقوق الإنسان.
ويحتفل العالم اليوم بمرور 75 عاما على اعتماد أهم وثيقة قانونية دولية تتعلق في حقوق الإنسان وهي الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1948 تحت شعار (الكرامة والحرية والعدالة للجميع). (النهاية)
ض د / أ م ح
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