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الديوان الوطني لحقوق الانسان ينظم ندوة بعنوان (رؤية فلسطين) بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

12/10/2023 2:44:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 12 (كونا) -- نظم الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع كلية الكويت التقنية اليوم الأحد ندوة بعنوان (رؤية فلسطين) وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بحضور السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب.
وقال السفير طهبوب في كلمة خلال الندوة إن أهم حق من حقوق الإنسان هو الحق بالحياة وهو الذي سلبه الاحتلال الإسرائيلي من أبناء الشعب الفلسطيني طيلة 75 عاما ولا يزال حتى هذه اللحظة يجرده منه على مسمع ومرأى الجميع.
وأضاف السفير أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر ليس له أدنى ارتباط بالإنسانية ومعانيها مبينا أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى هذه اللحظة "قام الاحتلال بأبشع وأقذر الانتهاكات لحقوق الإنسان أمام من وضعوا ميثاق حقوق الانسان فقطع المياه والكهرباء والغذاء والدواء عن سكان القطاع".
وأوضح أن الاحتلال قام بتدمير المستشفيات ودور العبادة والمدارس والجامعات والمراكز الثقافية والبنى التحتية لكل شبر من قطاع غزة المحاصر "فأين ما يطالب به واضعو ميثاق حقوق الانسان من احترام لتلك الحقوق وللقانون الانساني الدولي؟".
من جانبه قال رئيس مجلس الأمناء في كلية الكويت التقنية مشاري بودي في كلمة مماثلة في الندوة إن تسليط الضوء على حقوق الإنسان غير قابلة للتجزأة سواء كانت مدنية أو اجتماعية أو اقتصادية فهي جميعها متأصلة لضمان كرامة العيش للبشرية جمعاء.
وأضاف بودي "نجتمع اليوم ونحن نحاول جاهدين أن نعلم أبناءنا وبناتنا أن حقوق الإنسان حق مكفول للجميع ولنقل صوتنا للعالم بأسره بأن الشعب الفلسطيني كسائر الشعوب يحق له العيش بكرامة وعزة وأن له حقوقا إنسانية في العيش على أرض ووطنه بسلام".
بدورها أكدت رئيس قسم التوعية في الديوان الوطني لحقوق الإنسان سارة الربيعان في كلمتها على دور الديوان المناط به في التوعية في الجامعات والأوساط التعليمية إذ لا يقتصر دوره فقط على التوعية وحماية حقوق الانسان فقط بل يمتد لخلق جيل مناصر ومدافع عن قضايا حقوق الإنسان.
ويحتفل العالم اليوم بمرور 75 عاما على اعتماد أهم وثيقة قانونية دولية تتعلق في حقوق الإنسان وهي الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1948 تحت شعار (الكرامة والحرية والعدالة للجميع). (النهاية)

ض د / أ م ح




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