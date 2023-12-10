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رئيس الوزراء القطري: المفاوضات أثبتت نجاحها وأدت إلى هدنة إنسانية في غزة

12/10/2023 2:44:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 10 - 12 (كونا) -- أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الأحد أن المفاوضات أثبتت نجاحها وأدت إلى هدنة إنسانية في غزة وإطلاق سراح عدد من المحتجزين.
وقال الشيخ محمد في مداخلة خلال جلسة عقدت ضمن أعمال (منتدى الدوحة 2023) إنه عمل دون كلل للتأكد من أن المحتجزين يتم إطلاق سراحهم بشكل آمن من خلال المفاوضات وذلك بتوجيهات من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مشيرا إلى أن بقية المحتجزين لم يتم إطلاق سراحهم بسبب الحملة العسكرية.
من جهته حذر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني الدكتور أيمن الصفدي خلال مداخلته في الجلسة من أن استمرار الحرب على قطاع غزة سيجر المنطقة إلى أتون نزاع شامل لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مصر على إفراغ القطاع من السكان لخلق واقع جديد على الأرض.
وقال الصفدي "يمكن وصف ما يجري في غزة بأنه عمل ممنهج بهدف إفراغ قطاع غزة من سكانه وخلق واقع جديد على الأرض مشيرا إلى أن هناك دعوات إسرائيلية في هذا الاتجاه.
وأكد أن الحل الوحيد للنزاع هو إنهاء الاحتلال وتأمين حقوق الفلسطينيين الشرعية في إقامة دولة مستقلة مبينا أن البديل عن حل الدولتين هو استمرار الصراع.
من جانبه طالب رئيس وزراء دولة فلسطين الدكتور محمد اشتية خلال الجلسة بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي وفرض عقوبات عليه وعدم السماح له بالاستمرار في انتهاك القوانين الدولية داعيا إلى تحقيق عاجل في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
وقال اشتية إن ما يحدث في غزة مرتبط أيضا بمن أعطى الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر للاستمرار في قتل الفلسطينيين منددا باستخدام واشنطن حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
وأشار إلى أن الاحتلال لم يحقق أيا من أهدافه السياسية منذ بدء الحرب وما يقوم به عملية انتقامية بحتة معظم ضحاياها من المدنيين الأبرياء وأغلبيتهم من النساء والأطفال مشددا على أن المطلوب في المرحلة الراهنة هو وقف الحرب ووضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون وأن السلطة الفلسطينية لم تتخل عن غزة في أي وقت.
وأكد أن الحاجة ماسة اليوم لحل سياسي شامل يضع حدا للمعاناة الفلسطينية المستمرة منذ 75 عاما مضيفا "لطالما سعى الإسرائيليون لتطبيق حل أمني فقط لكن أثبتت الأحداث فشل هذا الحل ما يؤكد الحاجة لحل سياسي يضع حدا نهائيا للنزاع".
وفي سياق متصل تحدث في الجلسة ذاتها رئيس الدورة ال78 للجمعية العامة لأمم المتحدة دينيس فرانسيس الذي تطرق لدور الأمم المتحدة في وقف الحرب في غزة والحد من تداعياتها الإنسانية مشيرا إلى أن هناك دعوة لجلسة طارئة للجمعية العامة من قبل دول فاعلة لدراسة التطورات في ظل استمرار الحرب وزيادة الصعوبات وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
وأوضح أن الجمعية العامة أصدرت سابقا قرارا طالب بإيصال المساعدات والإفراج غير المشروط عن الأسرى كما طالب الأطراف باحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان أيضا.
وانطلقت النسخة ال21 من منتدى الدوحة في وقت سابق اليوم وتستمر يومين تحت شعار (معا نحو بناء غد مشترك) بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء من مختلف دول العالم. (النهاية) س س س / م م ج

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