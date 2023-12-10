رئيس الوزراء القطري: المفاوضات أثبتت نجاحها وأدت إلى هدنة إنسانية في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 10 - 12 (كونا) -- أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الأحد أن المفاوضات أثبتت نجاحها وأدت إلى هدنة إنسانية في غزة وإطلاق سراح عدد من المحتجزين.
وقال الشيخ محمد في مداخلة خلال جلسة عقدت ضمن أعمال (منتدى الدوحة 2023) إنه عمل دون كلل للتأكد من أن المحتجزين يتم إطلاق سراحهم بشكل آمن من خلال المفاوضات وذلك بتوجيهات من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مشيرا إلى أن بقية المحتجزين لم يتم إطلاق سراحهم بسبب الحملة العسكرية.
من جهته حذر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني الدكتور أيمن الصفدي خلال مداخلته في الجلسة من أن استمرار الحرب على قطاع غزة سيجر المنطقة إلى أتون نزاع شامل لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مصر على إفراغ القطاع من السكان لخلق واقع جديد على الأرض.
وقال الصفدي "يمكن وصف ما يجري في غزة بأنه عمل ممنهج بهدف إفراغ قطاع غزة من سكانه وخلق واقع جديد على الأرض مشيرا إلى أن هناك دعوات إسرائيلية في هذا الاتجاه.
وأكد أن الحل الوحيد للنزاع هو إنهاء الاحتلال وتأمين حقوق الفلسطينيين الشرعية في إقامة دولة مستقلة مبينا أن البديل عن حل الدولتين هو استمرار الصراع.
من جانبه طالب رئيس وزراء دولة فلسطين الدكتور محمد اشتية خلال الجلسة بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي وفرض عقوبات عليه وعدم السماح له بالاستمرار في انتهاك القوانين الدولية داعيا إلى تحقيق عاجل في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
وقال اشتية إن ما يحدث في غزة مرتبط أيضا بمن أعطى الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر للاستمرار في قتل الفلسطينيين منددا باستخدام واشنطن حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
وأشار إلى أن الاحتلال لم يحقق أيا من أهدافه السياسية منذ بدء الحرب وما يقوم به عملية انتقامية بحتة معظم ضحاياها من المدنيين الأبرياء وأغلبيتهم من النساء والأطفال مشددا على أن المطلوب في المرحلة الراهنة هو وقف الحرب ووضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون وأن السلطة الفلسطينية لم تتخل عن غزة في أي وقت.
وأكد أن الحاجة ماسة اليوم لحل سياسي شامل يضع حدا للمعاناة الفلسطينية المستمرة منذ 75 عاما مضيفا "لطالما سعى الإسرائيليون لتطبيق حل أمني فقط لكن أثبتت الأحداث فشل هذا الحل ما يؤكد الحاجة لحل سياسي يضع حدا نهائيا للنزاع".
وفي سياق متصل تحدث في الجلسة ذاتها رئيس الدورة ال78 للجمعية العامة لأمم المتحدة دينيس فرانسيس الذي تطرق لدور الأمم المتحدة في وقف الحرب في غزة والحد من تداعياتها الإنسانية مشيرا إلى أن هناك دعوة لجلسة طارئة للجمعية العامة من قبل دول فاعلة لدراسة التطورات في ظل استمرار الحرب وزيادة الصعوبات وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
وأوضح أن الجمعية العامة أصدرت سابقا قرارا طالب بإيصال المساعدات والإفراج غير المشروط عن الأسرى كما طالب الأطراف باحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان أيضا.
وانطلقت النسخة ال21 من منتدى الدوحة في وقت سابق اليوم وتستمر يومين تحت شعار (معا نحو بناء غد مشترك) بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء من مختلف دول العالم. (النهاية) س س س / م م ج
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