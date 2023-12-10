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(الموانئ) الكويتية: توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في ميناءي الشويخ والشعيبة بسبب الأحوال الجوية

12/10/2023 2:44:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 12 (كونا) -- أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية مساء اليوم الأحد توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في ميناءي الشويخ والشعيبة بسبب تقلبات الأحوال الجوية.
وقالت (الموانئ) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن حركة الملاحة تم إيقافها نظرا إلى "انخفاض مستوى الرؤية الأفقية" نتيجة تشكل الضباب.
وذكرت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني في وقت سابق لـ(كونا) إن الضباب أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وانعدامها على بعض الجزر والمناطق الملاصقة للسواحل.
وتوقعت (الأرصاد) استمرار تشكل الضباب حتى ساعات الصباح الباكر لا سيما على المناطق الساحلية وبعض مناطق البلاد. (النهاية)

ع خ / م ص ع


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