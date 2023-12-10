مسؤول مصري: الإعلام الأجنبي لم يسجل أي ملاحظات على الانتخابات الرئاسية المصرية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 10 - 12 (كونا) -- قال مسؤول إعلامي مصري إن وسائل الإعلام الأجنبية المتابعة للانتخابات الرئاسية المصرية لم تبد أي ملاحظات سلبية مشيرا إلى استمرار تغطيتها للاقتراع الذي بدأ اليوم الأحد بسلاسة وانتظام.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية المصرية ضياء رشوان في بيان أن تناول وسائل الاعلام في تقاريرها عن الانتخابات كان "موضوعيا في مجمله وركز على وصف ما يجري بداخل اللجان الانتخابية وخارجها".
وأوضح رشوان أنه "لم يتم نشر أي تعليق أو خبر أو أي تناول سلبي بشأن أجواء أو إجراءات العملية الإنتخابية أو نزاهتها أو التأثير على الناخبين".
وأكد أنه لم يرد في تقارير وسائل الإعلام الدولية أي ذكر بشأن أي تضييق على المراقبين أو الإعلاميين أو حرية المرشحين أو حرية المندوبين عنهم.
وقال رشوان إن التقارير الصحفية والإعلامية الأجنبية والمصرية التي تتابعها الهيئة أكدت أن العملية الانتخابية تسير في مختلف أنحاء الجمهورية بصورة "منتظمة" مع إقبال كثيف من الناخبين على مراكز الاقتراع.
وأضاف أن كل لجان الاقتراع البالغ عددها 11631 لجنة داخل 9376 مركزا انتخابيا بدأت عملها بشكل منتظم لافتا إلى مشاركة 528 مراسلا صحفيا لوسائل إعلام أجنبية من بينهم 426 مراسلا مقيما و102 زائر لتغطية الانتخابات يمثلون 110 مؤسسات إعلامية من صحف ومجلات ووكالات أنباء ومواقع إخبارية وقنوات تلفزيونية تنتمي ل 33 دولة.
وأشار إلى تنظيم هيئة الاستعلامات رحلة للمراسلين الأجانب الراغبين في متابعة الانتخابات الرئاسية في محافظة شمال سيناء ضمت 24 مراسلا يمثلون 18 وسيلة إعلامية أجنبية لمتابعة الاقتراع في عدد من لجان (العريش) و(الشيخ زويد) و(بئر العبد) فضلا عن تفقدهم للأوضاع الراهنة في معبر (رفح).
وشدد رشوان على أن غرفة المتابعة المركزية بالهيئة العامة للاستعلامات والمتصلة بشبكة مكاتبها المنتشرة على مستوى الجمهورية لم تتلق منذ فتح اللجان سوى أربع ملاحظات من مراسلين أجانب تتعلق بالتصوير داخل بعض لجان الاقتراع مضيفا أنه تم العمل على حل تلك الملاحظات جميعها.
وتشهد مصر خلال الفترة من 10 - 12 ديسمبر الجاري انتخابات رئاسية تعددية هي الخامسة في تاريخ البلاد لاختيار رئيس للسنوات الست القادمة يتنافس فيها أربعة مرشحين هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر. (النهاية) م م / ر س
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