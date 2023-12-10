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مسؤول مصري: الإعلام الأجنبي لم يسجل أي ملاحظات على الانتخابات الرئاسية المصرية

12/10/2023 2:44:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 10 - 12 (كونا) -- قال مسؤول إعلامي مصري إن وسائل الإعلام الأجنبية المتابعة للانتخابات الرئاسية المصرية لم تبد أي ملاحظات سلبية مشيرا إلى استمرار تغطيتها للاقتراع الذي بدأ اليوم الأحد بسلاسة وانتظام.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية المصرية ضياء رشوان في بيان أن تناول وسائل الاعلام في تقاريرها عن الانتخابات كان "موضوعيا في مجمله وركز على وصف ما يجري بداخل اللجان الانتخابية وخارجها".
وأوضح رشوان أنه "لم يتم نشر أي تعليق أو خبر أو أي تناول سلبي بشأن أجواء أو إجراءات العملية الإنتخابية أو نزاهتها أو التأثير على الناخبين".
وأكد أنه لم يرد في تقارير وسائل الإعلام الدولية أي ذكر بشأن أي تضييق على المراقبين أو الإعلاميين أو حرية المرشحين أو حرية المندوبين عنهم.
وقال رشوان إن التقارير الصحفية والإعلامية الأجنبية والمصرية التي تتابعها الهيئة أكدت أن العملية الانتخابية تسير في مختلف أنحاء الجمهورية بصورة "منتظمة" مع إقبال كثيف من الناخبين على مراكز الاقتراع.
وأضاف أن كل لجان الاقتراع البالغ عددها 11631 لجنة داخل 9376 مركزا انتخابيا بدأت عملها بشكل منتظم لافتا إلى مشاركة 528 مراسلا صحفيا لوسائل إعلام أجنبية من بينهم 426 مراسلا مقيما و102 زائر لتغطية الانتخابات يمثلون 110 مؤسسات إعلامية من صحف ومجلات ووكالات أنباء ومواقع إخبارية وقنوات تلفزيونية تنتمي ل 33 دولة.
وأشار إلى تنظيم هيئة الاستعلامات رحلة للمراسلين الأجانب الراغبين في متابعة الانتخابات الرئاسية في محافظة شمال سيناء ضمت 24 مراسلا يمثلون 18 وسيلة إعلامية أجنبية لمتابعة الاقتراع في عدد من لجان (العريش) و(الشيخ زويد) و(بئر العبد) فضلا عن تفقدهم للأوضاع الراهنة في معبر (رفح).
وشدد رشوان على أن غرفة المتابعة المركزية بالهيئة العامة للاستعلامات والمتصلة بشبكة مكاتبها المنتشرة على مستوى الجمهورية لم تتلق منذ فتح اللجان سوى أربع ملاحظات من مراسلين أجانب تتعلق بالتصوير داخل بعض لجان الاقتراع مضيفا أنه تم العمل على حل تلك الملاحظات جميعها.
وتشهد مصر خلال الفترة من 10 - 12 ديسمبر الجاري انتخابات رئاسية تعددية هي الخامسة في تاريخ البلاد لاختيار رئيس للسنوات الست القادمة يتنافس فيها أربعة مرشحين هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر. (النهاية) م م / ر س

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