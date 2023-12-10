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السلطات الصحية بغزة: الاحتلال ارتكب 21 مجزرة خلال الساعات الماضية وارتفاع الشهداء إلى 17997

12/10/2023 2:44:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 10 - 12 (كونا)-- قالت السلطات الصحية في قطاع غزة إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الماضية 21 مجزرة وأبادت عوائل بكاملها بما في ذلك قصف مستشفى الشهيد كمال عدوان ما أدى إلى استشهاد مريضتين وإصابة العشرات داخل المستشفى لترتفع حصيلة الضحايا إلى 17997 شهيدا.
وأضافت السلطات الصحية في قطاع غزة في بيان صحفي مساء اليوم الأحد أن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات اليوم بلغ 297 شهيدا إضافة إلى 449 إصابة وأن عددا كبيرا من المواطنين تحت الأنقاض وفي الطرقات ما يرفع حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 17997 شهيدا وأكثر من 49 ألف إصابة.
وأشارت إلى أن الاحتلال ينفذ مجازر وجرائم إبادة جماعية لسكان شمال غزة بينما يترك الجرحى ينزفون حتى الموت نتيجة حصار واستهداف المستشفيات وخروجها عن الخدمة.
وأوضحت السلطات الصحية في قطاع غزة أن الوضع الصحي في مستشفيات جنوب القطاع كارثي ولا يطاق والطواقم الطبية فقدت السيطرة أمام الأعداد الهائلة من الجرحى وقلة الامكانيات العلاجية والسريرية مشيرة إلى أن الاحتلال يعتقل 36 من الكوادر الصحية وعلى رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية.
وجددت مطالبتها لكافة الاطراف الدولية بتوفير ممر إنساني آمن لتدفق المساعدات الطبية والوقود ووصولها لكافة مستشفيات قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الدوائية والوقود لتشغيل مجمع الشفاء الطبي الذي يمثل الأمل الوحيد أمام حاجة الجرحى والمرضى شمال غزة. (النهاية)

ن ق / م م ج




MENAFN10122023000071011013ID1107566845

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