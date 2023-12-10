السلطات الصحية بغزة: الاحتلال ارتكب 21 مجزرة خلال الساعات الماضية وارتفاع الشهداء إلى 17997

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 10 - 12 (كونا)-- قالت السلطات الصحية في قطاع غزة إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الماضية 21 مجزرة وأبادت عوائل بكاملها بما في ذلك قصف مستشفى الشهيد كمال عدوان ما أدى إلى استشهاد مريضتين وإصابة العشرات داخل المستشفى لترتفع حصيلة الضحايا إلى 17997 شهيدا.
وأضافت السلطات الصحية في قطاع غزة في بيان صحفي مساء اليوم الأحد أن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات اليوم بلغ 297 شهيدا إضافة إلى 449 إصابة وأن عددا كبيرا من المواطنين تحت الأنقاض وفي الطرقات ما يرفع حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 17997 شهيدا وأكثر من 49 ألف إصابة.
وأشارت إلى أن الاحتلال ينفذ مجازر وجرائم إبادة جماعية لسكان شمال غزة بينما يترك الجرحى ينزفون حتى الموت نتيجة حصار واستهداف المستشفيات وخروجها عن الخدمة.
وأوضحت السلطات الصحية في قطاع غزة أن الوضع الصحي في مستشفيات جنوب القطاع كارثي ولا يطاق والطواقم الطبية فقدت السيطرة أمام الأعداد الهائلة من الجرحى وقلة الامكانيات العلاجية والسريرية مشيرة إلى أن الاحتلال يعتقل 36 من الكوادر الصحية وعلى رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية.
وجددت مطالبتها لكافة الاطراف الدولية بتوفير ممر إنساني آمن لتدفق المساعدات الطبية والوقود ووصولها لكافة مستشفيات قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الدوائية والوقود لتشغيل مجمع الشفاء الطبي الذي يمثل الأمل الوحيد أمام حاجة الجرحى والمرضى شمال غزة. (النهاية)
ن ق / م م ج
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