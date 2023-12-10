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الحرس الوطني الكويتي يستضيف بعد غد مؤتمر القوى البشرية لمنظمة قوات الشرطة والدرك (الأورو - متوسطية)

12/10/2023 2:44:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 12 (كونا) -- أعلن الحرس الوطني الكويتي استضافته مؤتمر القوى البشرية لمنظمة قوات الشرطة والدرك (الأورو - متوسطية) ذات الطابع العسكري يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بمشاركة ممثلين 20 دولة عربية وأجنبية.
وقال مدير مديرية التوجيه المعنوي المتحدث باسم (الحرس الوطني) العميد دكتور جدعان فاضل في تصريح صحفي اليوم الأحد إن الحرس الوطني يعد أول جهة عسكرية في دولة الكويت تنضم إلى (منظمة قوات الشرطة والدرك) بما يعزز من قدراته في أداء رسالته الوطنية بحفظ أمن الوطن واستقراره من خلال نقل الخبرات ومحاكاة التجارب المتميزة للدول الأعضاء.
وأضاف فاضل أن الانضمام جاء انطلاقا من توجيهات قيادة الحرس الوطني وترجمة للخطط الاستراتيجية الموضوعة الهادفة إلى توثيق التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات الأمنية وإدارة الأزمات والتعايش والتدريب بين دولة الكويت وأعضاء المنظمة.
وأوضح أنه ستتم خلال المؤتمر مناقشة موضوعات تتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات ورفع كفاءة العنصر البشري ومواكبة كافة المستجدات في المجالات الأمنية والعسكرية للوصول إلى الاحترافية والجاهزية العالية.
وأعرب عن ترحيب الحرس الوطني بأعضاء الوفود التي بدأت في الوصول منذ صباح اليوم للمشاركة في المؤتمر آملا النجاح في تحقيق أهدافه. (النهاية)

ح م د / م ص ع



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