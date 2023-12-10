الحرس الوطني الكويتي يستضيف بعد غد مؤتمر القوى البشرية لمنظمة قوات الشرطة والدرك (الأورو - متوسطية)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 12 (كونا) -- أعلن الحرس الوطني الكويتي استضافته مؤتمر القوى البشرية لمنظمة قوات الشرطة والدرك (الأورو - متوسطية) ذات الطابع العسكري يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بمشاركة ممثلين 20 دولة عربية وأجنبية.
وقال مدير مديرية التوجيه المعنوي المتحدث باسم (الحرس الوطني) العميد دكتور جدعان فاضل في تصريح صحفي اليوم الأحد إن الحرس الوطني يعد أول جهة عسكرية في دولة الكويت تنضم إلى (منظمة قوات الشرطة والدرك) بما يعزز من قدراته في أداء رسالته الوطنية بحفظ أمن الوطن واستقراره من خلال نقل الخبرات ومحاكاة التجارب المتميزة للدول الأعضاء.
وأضاف فاضل أن الانضمام جاء انطلاقا من توجيهات قيادة الحرس الوطني وترجمة للخطط الاستراتيجية الموضوعة الهادفة إلى توثيق التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات الأمنية وإدارة الأزمات والتعايش والتدريب بين دولة الكويت وأعضاء المنظمة.
وأوضح أنه ستتم خلال المؤتمر مناقشة موضوعات تتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات ورفع كفاءة العنصر البشري ومواكبة كافة المستجدات في المجالات الأمنية والعسكرية للوصول إلى الاحترافية والجاهزية العالية.
وأعرب عن ترحيب الحرس الوطني بأعضاء الوفود التي بدأت في الوصول منذ صباح اليوم للمشاركة في المؤتمر آملا النجاح في تحقيق أهدافه. (النهاية)
ح م د / م ص ع
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