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أمين عام مجلس التعاون يؤكد أهمية علاقة دول الخليج بآسيا

12/10/2023 2:44:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 10 - 12 (كونا) -- أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد أهمية علاقة دول مجلس التعاون بآسيا مشيرا في ذات الوقت إلى أن التقارب بين دول المجلس والدول الآسيوية لا يعني تخفيف الشراكة والتعاون مع الشركاء التاريخيين لدول التعاون مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
وقال البديوي في جلسة عقدت ضمن أعمال (منتدى الدوحة 2023) تحت عنوان (آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي شراكة عميقة) إن هناك انفتاح جديد في العلاقة بين دول مجلس التعاون والدول الآسيوية وإن تعميق العلاقات في هذا الإطار يعتبر أمرا طبيعيا ومنطقيا بالنظر إلى أن دول المجلس تقع في قارة آسيا إضافة الى العلاقة التاريخية من الناحية التجارية بين شعوب دول الخليج وآسيا خاصة الهند قبل طفرة النفط.
وأضاف أن مجلس التعاون عقد عدة قمم واجتماعات مع مختلف الأطراف في آسيا مثل قمة مجلس التعاون والصين وقمة مجلس التعاون وآسيا الوسطى كما تم عقد اجتماع وزاري خليجي مع وزير الخارجية الياباني وهو ما يؤكد انفتاح دول المجلس مع كافة الدول في آسيا.
وبين أن مجلس التعاون يعمل بصفة مستمرة على عقد وخلق شراكات مع كافة الأطراف الدولية سواء في أوروبا أو خارجها مثل إفريقيا ودول البحر الكاريبي وذلك في إطار جهود شاملة لتعزيز التعاون وتنويعه مع الجميع.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري الكبير بين دول المجلس وآسيا يجب أن يكون مصحوبا بشراكات للتأكد من المواصلة ودعم العلاقات العميقة مع الجهود الحثيثة للتوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية.
كما شدد البديوي في الجلسة على أهمية وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني مؤكدا أهمية إيجاد حل عادل وفق مبدأ حل الدولتين.
بدوره أكد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة بكين الدكتور يو بنغ بنغ قوة العلاقات التي تربط الدول الآسيوية بدول مجلس التعاون ومنها الصين منبها إلى أنه لا توجد منافسة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين فيما يخص منطقة الخليج.
وقال إن المنطقة ليست ساحة للمنافسة بل يمكن التعامل مع الجميع باحترام متبادل موضحا أن الصين لديها علاقة قوية مع دول الخليج وهي علاقة تزداد قوة.
من ناحيته استعرض رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر أهمية الشراكات بين دول مجلس التعاون ومختلف الدول الآسيوية الأخرى مشيرا إلى التعاون الذي يربط السعودية بعدد من دول آسيا ومنها الهند حيث وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 55 مليار دولار فيما بلغ مع الصين 106 مليارات دولار و70 مليار دولار مع اليابان و20 مليار دولار مع دول آسيوية أخرى.
وتحدث عن أن دول آسيا ليست بديلا عن الولايات المتحدة وأوروبا خاصة من الناحية الأمنية حيث لا يمكن للدول الآسيوية أن تقدم متطلبات الدفاع أو ضمانات الدفاع التي ترغب فيها دول مجلس التعاون.
من جانبه أوضح الدكتور شوجي هوساكا من معهد الطاقة والاقتصاد في اليابان أن مستقبل التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا لاسيما اليابان سوف يتركز في المستقبل على التبادل التكنولوجي وأن حضور اليابان في الاقتصاد الخليجي كان يتقلص في السنوات الأخيرة بسبب النمو السريع الذي تشهده الصين.
وأكد أن الشراكات بين اليابان ودول مجلس التعاون قائمة على المساواة كما يجب أن يتم تعزيز سياسات اقتصادية بين الجانبين وأن تكون أكثر تأثيرا خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات الأخرى كالهيدروجين والأمونيا.
بدوره أوضح مدير مؤسسة (أوبزرفر) للأبحاث في الهند الدكتور نيلانجان غوش أن طريق الحرير يعتبر مهما للتكامل والتعاون بين بلاده ودول مجلس التعاون حيث يشكل فرصة لتعزيز الأعمال والاستثمارات بين الجانبين مع وضع إطار تشريعي للممر لتخفيض تكاليف التبادل التجاري.
وأكد أن الإمكانيات التي تتوفر لدى دول مجلس التعاون من جهة والهند من جهة أخرى من شأنها أن تساهم في النهوض بالتعاون بين الجانبين مع التطلع إلى إبرام اتفاقيات تجارية جديدة متطورة. (النهاية)

س س س / م م ج




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