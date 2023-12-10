مساعد وزير الخارجية يؤكد حرص دولة الكويت على رفع مستوى التنسيق والتعاون مع القارة الأفريقية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من ناصر الخمري

الكويت - 10 - 12 (كونا) -- أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا السفير بدر التنيب اليوم الأحد حرص دولة الكويت على رفع مستوى التنسيق والتعاون مع القارة الأفريقية في مختلف المجالات الحيوية والمهمة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير التنيب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد اختتام جولة أفريقية ترأس خلالها وفد البلاد المشارك في الدورة التاسعة من (منتدى دكار الدولي حول السلم والأمن في أفريقيا) الذي استضافته السنغال أخيرا تحت شعار (أفريقيا وإمكانياتها وحولها في مواجهة التحديات الأمنية وعدم الاستقرار المؤسسي) بحضور عدد من رؤساء الدول ووزراء الخارجية وكبار المسؤولين من دول عدة وذلك بتكليف من وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.

وقال إن دولة الكويت حريصة على مواصلة القيام بدورها الفعال دوليا لإيجاد حلول للقضايا المتعلقة بالسلم والأمن التي تعد أحد أهم الملفات المطروحة في ‍مجلس الأمن الدولي وعلى الأجندة الدولية.

وذكر أن مناقشات المنتدى الذي استمر يومين تناولت قضايا حيوية منها الأمن السيبراني والتحديات الرقمية في أفريقيا وسبل تشغيل القوة الاحتياطية الأفريقية ومساهمة المجتمع المدني في الصمود والسلام والاستقرار والتصدي للجشع في إدارة الموارد الطبيعية في القارة.

وقام السفير التنيب بجولة شملت السنغال والرأس الأخضر وغامبيا حيث تم خلالها تسليم رسائل خطية من قبل وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح إلى نظرائه في تلك الدول تتعلق بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وتم خلال الجولة عقد لقاءات مع وزير خارجية السنغال إسماعيل ماديور ووزير خارجية الرأس الأخضر روي البتيرتو وسكرتيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإقليمي في الرأس الأخضر ميريان فييرا ووزير الخارجية والتعاون الدولي في غامبيا مامادو تنغارا.

وقد تمت مناقشة سبل الدفع بمستوى التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار كما تم استعراض نشاط ودور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم المشروعات التنموية وجهود الجمعيات الخيرية المتميزة في تقديم المساعدات الإنسانية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة والانتهاء من توقيع الاتفاقيات العالقة بين دولة الكويت وتلك الدول إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وضم وفد الكويت المشارك في المنتدى إضافة إلى مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا سفير دولة الكويت لدى السنغال عادل الأمير وعددا من المسؤولين الكويتيين. (النهاية) ن م ع / م ص ع