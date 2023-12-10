الدوري الإسباني: إلغاء مباراة (بلباو) و (غرناطة) بعد وفاة مشجع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 10 - 12 (كونا) -- قال التلفزيون الاسباني إنه جرى إلغاء المباراة بين ناديي (أتلتيك بلباو) و (غرناطة) اليوم الأحد بسبب وفاة أحد المشجعين في مدرجات ملعب الفريق الأندلسي.
وأضاف ان رابطة الدوري الإسباني اتفقت مع الناديين على إلغاء المباراة في ملعب (لوس كارمينيس) بعد وفاة مشجع يبلغ من العمر 70 عاما بسبب أزمة قلبية لافتا إلى أن الطاقم الطبي حاول انقاذ حياته لأكثر من ساعة من الزمن.
وذكر أن الحكم أوقف المباراة التي تابعها 20 ألف متفرج من المدرجات في شوطها الأول عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم (أتلتيك بلباو) بهدف دون رد سجله إنياكي ويليامز في الدقيقة السادسة. (النهاية)
ه ن د / ه س ص
MENAFN10122023000071011013ID1107566841
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.