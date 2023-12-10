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الدوري الإسباني: إلغاء مباراة (بلباو) و (غرناطة) بعد وفاة مشجع

12/10/2023 2:44:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 10 - 12 (كونا) -- قال التلفزيون الاسباني إنه جرى إلغاء المباراة بين ناديي (أتلتيك بلباو) و (غرناطة) اليوم الأحد بسبب وفاة أحد المشجعين في مدرجات ملعب الفريق الأندلسي.
وأضاف ان رابطة الدوري الإسباني اتفقت مع الناديين على إلغاء المباراة في ملعب (لوس كارمينيس) بعد وفاة مشجع يبلغ من العمر 70 عاما بسبب أزمة قلبية لافتا إلى أن الطاقم الطبي حاول انقاذ حياته لأكثر من ساعة من الزمن.
وذكر أن الحكم أوقف المباراة التي تابعها 20 ألف متفرج من المدرجات في شوطها الأول عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم (أتلتيك بلباو) بهدف دون رد سجله إنياكي ويليامز في الدقيقة السادسة. (النهاية)

ه ن د / ه س ص



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