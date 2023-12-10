إربد: ندوة تناقش المسؤولية المجتمعية في الحفاظ على البيئة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 10 كانون الأول (بترا)- نظمت بلدية غرب إربد، اليوم الأحد، في مبنى مجلس محلي بيت يافا، ندوة بعنوان: "البيئة والمسؤولية المجتمعية"، نظمها فريق التوعية البيئية، التابع للبلدية، بمشاركة 30 سيدة من المجتمع المحلي.
ودعا رئيس البلدية، جمال البطاينة، إلى الشراكة مع المواطنين كافة؛ للمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث من خلال تعزيز ونشر وإرساء ثقافة الوعي البيئي بين جميع أفراد المجتمع للحد من التلوّث لضمان حياة صحية سليمة تتسم بالجودة عن طريق زيادة المعرفة والوعي، الإيجابي في سلوك المواطنين تجاه التعامل مع البيئة.
وأوضح البطاينة أن محكمة بلدية غرب إربد التي ستباشر عملها قريباً ستنظر في المخالفات البيئية، الأمر الذي سيؤدي إلى وجود مخالفات بيئية تتصل بالشق البيئي، مستعرضاً القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 المادة 28 وأبرز العقوبات التي نص عليها القانون.
وتطرق الدكتور هشام بني خلف إلى اهتمام الإسلام بالبيئة، مثلما تناولت الممرضة القانونية هدى كامل منسقة لجنة الصحة والمجتمع في منطقة بيت يافا مخور البيئة الصحية والأمراض المنقولة بواسطة المياة الملوثة.
--(بترا)
م ق/ب ع/ هـ ح
10/12/2023 22:25:03
MENAFN10122023000117011021ID1107566840
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