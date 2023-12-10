إربد: ندوة تناقش المسؤولية المجتمعية في الحفاظ على البيئة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 10 كانون الأول (بترا)- نظمت بلدية غرب إربد، اليوم الأحد، في مبنى مجلس محلي بيت يافا، ندوة بعنوان: "البيئة والمسؤولية المجتمعية"، نظمها فريق التوعية البيئية، التابع للبلدية، بمشاركة 30 سيدة من المجتمع المحلي.

ودعا رئيس البلدية، جمال البطاينة، إلى الشراكة مع المواطنين كافة؛ للمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث من خلال تعزيز ونشر وإرساء ثقافة الوعي البيئي بين جميع أفراد المجتمع للحد من التلوّث لضمان حياة صحية سليمة تتسم بالجودة عن طريق زيادة المعرفة والوعي، الإيجابي في سلوك المواطنين تجاه التعامل مع البيئة.

وأوضح البطاينة أن محكمة بلدية غرب إربد التي ستباشر عملها قريباً ستنظر في المخالفات البيئية، الأمر الذي سيؤدي إلى وجود مخالفات بيئية تتصل بالشق البيئي، مستعرضاً القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 المادة 28 وأبرز العقوبات التي نص عليها القانون.

وتطرق الدكتور هشام بني خلف إلى اهتمام الإسلام بالبيئة، مثلما تناولت الممرضة القانونية هدى كامل منسقة لجنة الصحة والمجتمع في منطقة بيت يافا مخور البيئة الصحية والأمراض المنقولة بواسطة المياة الملوثة.

--(بترا)

م ق/ب ع/ هـ ح

10/12/2023 22:25:03