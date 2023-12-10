مسؤولون أمميون يربطون بين حقوق الإنسان والعدوان على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 10 كانون الأول (بترا)- طالبت المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في فلسطين، لين هاستينغز، اليوم الأحد، بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة وسكانها.
وأضافت هاستينغز، في بيان صحفي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أننا لم نتعلم أي شيء خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن حقوق الانسان "في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، تتعرض للاعتداء".
من جانبه، قالت مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الـ75 لمنظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى الكلمات الافتتاحية لدستورنا أصبحت أكثر أهمية في يوم حقوق الإنسان اليوم من أي وقت مضى.
وأضاف إن الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان لجميع الناس وأمر أساسي للسلام والأمن، داعيا إلى الوقوف معا من أجل حقوق الإنسان لحماية الصحة في كل مكان.
وقال المفوض العام لوكالة الغوث (أونروا)، فيليب لازاريني، "إن الأونروا تقف إلى جانب سكان غزة، وهم يمرون بأحلك ساعاتهم".
وأضاف لازاريني بمناسبة تسلمه جائزة من أمير دولة قطر "إن هذه الجائزة تقديرية للعمل المنقذ للحياة، والذي لا يمكن استبداله والذي يقوم به زملائي خاصة في قطاع غزة وفي جميع أنحاء المنطقة".
وقال إن "هذا ليس وقت الاحتفال بينما تنعى الوكالة 134 من زملاء الأونروا الذين قتلوا خلال الحرب الوحشية في غزة، مشيرا إلى أن ذلك هو "أعلى رقم تم تسجيله في تاريخ الأمم المتحدة".
--(بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
10/12/2023 21:50:59
MENAFN10122023000117011021ID1107566838
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.