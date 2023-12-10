مسؤولون أمميون يربطون بين حقوق الإنسان والعدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 10 كانون الأول (بترا)- طالبت المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في فلسطين، لين هاستينغز، اليوم الأحد، بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة وسكانها.

وأضافت هاستينغز، في بيان صحفي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أننا لم نتعلم أي شيء خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن حقوق الانسان "في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، تتعرض للاعتداء".

من جانبه، قالت مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الـ75 لمنظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى الكلمات الافتتاحية لدستورنا أصبحت أكثر أهمية في يوم حقوق الإنسان اليوم من أي وقت مضى.

وأضاف إن الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان لجميع الناس وأمر أساسي للسلام والأمن، داعيا إلى الوقوف معا من أجل حقوق الإنسان لحماية الصحة في كل مكان.

وقال المفوض العام لوكالة الغوث (أونروا)، فيليب لازاريني، "إن الأونروا تقف إلى جانب سكان غزة، وهم يمرون بأحلك ساعاتهم".

وأضاف لازاريني بمناسبة تسلمه جائزة من أمير دولة قطر "إن هذه الجائزة تقديرية للعمل المنقذ للحياة، والذي لا يمكن استبداله والذي يقوم به زملائي خاصة في قطاع غزة وفي جميع أنحاء المنطقة".

وقال إن "هذا ليس وقت الاحتفال بينما تنعى الوكالة 134 من زملاء الأونروا الذين قتلوا خلال الحرب الوحشية في غزة، مشيرا إلى أن ذلك هو "أعلى رقم تم تسجيله في تاريخ الأمم المتحدة".

--(بترا)

م د/ب ع/ هـ ح

10/12/2023 21:50:59