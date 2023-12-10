القسام: قتلنا 40 جنديا إسرائيليا ودمرنا 44 آلية خلال 48 ساعة

القسام: قتلنا 40 جنديا إسرائيليا ودمرنا 44 آلية خلال 48 ساعة
التاريخ
12/10/2023 2:44:02 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الأول (بترا)- أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأحد، أنها قتلت 40 جنديا إسرائيليا في تفجيرات واشتباكات بقطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية.
وقالت الكتائب، في بيان، إنها تمكنت خلال المدة نفسها من تدمير 44 آلية عسكرية إسرائيلية كليا، أو جزئيا في جميع محاور القتال.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح
10/12/2023 21:48:31
MENAFN10122023000117011021ID1107566837
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