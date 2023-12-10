القسام: قتلنا 40 جنديا إسرائيليا ودمرنا 44 آلية خلال 48 ساعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأحد، أنها قتلت 40 جنديا إسرائيليا في تفجيرات واشتباكات بقطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وقالت الكتائب، في بيان، إنها تمكنت خلال المدة نفسها من تدمير 44 آلية عسكرية إسرائيلية كليا، أو جزئيا في جميع محاور القتال.

--(بترا)

رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح

10/12/2023 21:48:31