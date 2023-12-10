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إنقاذ الطفل: استمرار العدوان على غزة يعني خسارة المزيد من الأطفال

12/10/2023 2:44:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- حذرت منظمة حقوقية دولية تعنى بالطفولة من أن الإخفاق بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، بشكل نهائي، سيكون ثمنه باهظا ويفضي لخسارة حياة المزيد من الأطفال.
وقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفل، أنجر آشينج، في بيان اليوم الأحد، إن شدة الهجوم الذي تشنه الحكومة الإسرائيلية، مع حصارها المستمر على قطاع غزة، أضعفت القدرة على تقديم المساعدة الإنسانية لأبناء القطاع.
وأضافت آشينج لقد "نفد الكلام ولا يمكننا وصف الرعب والخوف الذي يحيط بأطفال غزة، لا سيما وأن معظمهم يجبرون على النزوح بالقوة وتهجيرهم من منازلهم، محرومين من الاحتياجات الأساسية للبقاء، ومن أبسط المساعدات الإنسانية".
وأضافت آشينج أن "الأطفال الذين نجوا حتى الآن من القصف يواجهون خطر المجاعة والأمراض"، مشيرة إلى أن "فرق المنظمة رصدت حالات من الميدان لخروج الدود من جروح المصابين، فيما أطفال أيضا يخضعون لعمليات بتر دون تخدير".
وقالت إن أطفال غزة يتحملون رؤية أفظع المشاهد، في حين يكتفي العالم بالنظر إليهم من بعيد.
وأشارت آشينج إلى أن المنظمات الحقوقية أطلقت العديد من التحذيرات حول خطورة الوضع في غزة، حيث لم يبق أي مكان آمن في القطاع، لكن العالم لم يستجب.
وقالت "إن شدة الأعمال العدائية واستخدام قوات الاحتلال المساعدات كسلاح حرب، وذلك من خلال السماح بوصول كميات ضئيلة من الغذاء والمياه والأدوية يعني أننا ببساطة لا نستطيع تقديم خدمات المساعدة إلى الأطفال في جميع أنحاء غزة بالحجم المطلوب".
وتابعت لقد "دمرت قدرتنا على الوفاء بواجبنا في الحفاظ على سلامة فرقنا، وإحباط مسؤوليتنا الجماعية تجاه حماية الأطفال".
وتساءلت "أي نوع من المستقبل سيواجه الأطفال الذين ينجون من هذا الهجوم؟، لقد فقدوا عائلاتهم، ودمرت منازلهم ومدارسهم، وتعرضوا لأضرار عقلية لا يمكن تصورها".
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح
10/12/2023 21:47:24

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