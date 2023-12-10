تحديد موعد إنطلاق النسخة 23 من ماراثون دبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الأول (بترا)- أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون دبي عن تنظيم النسخة 23 من الحدث، الذي يقام بدعم مجلس دبي الرياضي في 7 كانون الثاني 2024.
وبحسب المفوض عن ماراثون دبي من عمان أيمن الفاعوري، جرى الإعلان عن فتح باب التسجيل من الآن للراغبين في المشاركة في الحدث، الذي يعد أول وأقدم ماراثون دولي في الشرق الأوسط، وفي فئات 4 كم و10 كم ومسافة الماراثون الكلاسيكية 42.195 كم، وذلك من خلال الموقع الرسمي (dubaimarathon).
وقال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب:"ماراثون دبي هو أحد أكبر الفعاليات السنوية في دبي، والحدث الذي ينتظره العداؤون من جميع الأعمار والقدرات، ونواصل العمل عن كثب مع المنظمين لتنظيم نسخة جديدة لا تُنسى من الماراثون في العام المقبل وتعزيز مكانة الحدث واستقطاب المزيد من المشاركين من داخل وخارج الدولة".
وسيتواصل تنظيم ماراثون دبي 2024 مرة أخرى تحت رعاية مجلس دبي الرياضي، بالإضافة إلى التعاون مع شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وبلدية دبي التي تمنح التسهيلات والدعم لتنظيم الحدث في فئاته الثلاث في مسارات آمنة ومريحة في شوارع دبي.
بدوره، أوضح منسق عام ماراثون دبي الدولي المستشار أحمد الكمالي بالقول:"طبعا الأجواء مثالية يمكن أوائل كانون الثاني المقبل، وتحديدا في الأسبوع الأول منه باعتباره مناسبا جدا، لا سيما وأن عددا كبيرا سيشارك من الدول العربية، بالإضافة إلى دول عدة حول العالم".
وتابع الكمالي:"سيشارك في الماراثون أعداد كبيرة من المملكة العربية السعودية ومن الصين والدول المجاورة، ويمكن للعائلات أن تشارك في الـ10 والـ4 كيلومتر وبالنسبة للموافقات هنالك الكثير من الدول ممن يحاولون أن يشاركوا بلاعبيهم استعدادا للتأهيل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس خلال الصيف المقبل".
واختتم الكمالي أنه "بالنسبة للسباقات هناك تنسيق مع الدوائر الحكومية في مدينة دبي وفي الدولة ككل وما بين مجلس دبي الرياضي والجهات الرسمية والأمنية في دبي بمشاركة كبيرة من الشركات أيضا ومنها مساهمة أيضا في الماراثون والأجهزة الإعلامية في الدولة والتي ستشارك بقوة لإنجاح هذا الحدث والمتوقع تحقيق مشاركة فوق الـ30 ألف مشارك".
--(بترا)
س ح/ب ع/ هـ ح
10/12/2023 21:13:33
MENAFN10122023000117011021ID1107566835
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