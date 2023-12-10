تحديد موعد إنطلاق النسخة 23 من ماراثون دبي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون دبي عن تنظيم النسخة 23 من الحدث، الذي يقام بدعم مجلس دبي الرياضي في 7 كانون الثاني 2024.

وبحسب المفوض عن ماراثون دبي من عمان أيمن الفاعوري، جرى الإعلان عن فتح باب التسجيل من الآن للراغبين في المشاركة في الحدث، الذي يعد أول وأقدم ماراثون دولي في الشرق الأوسط، وفي فئات 4 كم و10 كم ومسافة الماراثون الكلاسيكية 42.195 كم، وذلك من خلال الموقع الرسمي (dubaimarathon).

وقال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب:"ماراثون دبي هو أحد أكبر الفعاليات السنوية في دبي، والحدث الذي ينتظره العداؤون من جميع الأعمار والقدرات، ونواصل العمل عن كثب مع المنظمين لتنظيم نسخة جديدة لا تُنسى من الماراثون في العام المقبل وتعزيز مكانة الحدث واستقطاب المزيد من المشاركين من داخل وخارج الدولة".

وسيتواصل تنظيم ماراثون دبي 2024 مرة أخرى تحت رعاية مجلس دبي الرياضي، بالإضافة إلى التعاون مع شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وبلدية دبي التي تمنح التسهيلات والدعم لتنظيم الحدث في فئاته الثلاث في مسارات آمنة ومريحة في شوارع دبي.

بدوره، أوضح منسق عام ماراثون دبي الدولي المستشار أحمد الكمالي بالقول:"طبعا الأجواء مثالية يمكن أوائل كانون الثاني المقبل، وتحديدا في الأسبوع الأول منه باعتباره مناسبا جدا، لا سيما وأن عددا كبيرا سيشارك من الدول العربية، بالإضافة إلى دول عدة حول العالم".

وتابع الكمالي:"سيشارك في الماراثون أعداد كبيرة من المملكة العربية السعودية ومن الصين والدول المجاورة، ويمكن للعائلات أن تشارك في الـ10 والـ4 كيلومتر وبالنسبة للموافقات هنالك الكثير من الدول ممن يحاولون أن يشاركوا بلاعبيهم استعدادا للتأهيل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس خلال الصيف المقبل".

واختتم الكمالي أنه "بالنسبة للسباقات هناك تنسيق مع الدوائر الحكومية في مدينة دبي وفي الدولة ككل وما بين مجلس دبي الرياضي والجهات الرسمية والأمنية في دبي بمشاركة كبيرة من الشركات أيضا ومنها مساهمة أيضا في الماراثون والأجهزة الإعلامية في الدولة والتي ستشارك بقوة لإنجاح هذا الحدث والمتوقع تحقيق مشاركة فوق الـ30 ألف مشارك".

--(بترا)

س ح/ب ع/ هـ ح

10/12/2023 21:13:33