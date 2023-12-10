صحة غزة: حصيلة الشهداء ترتفع إلى 18 ألفا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى 17997 شهيدا و 49229 مصابا.

وقالت الوزارة إنه وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية 297 شهيدا، وما يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال ارتكب 21 مجزرة خلال الساعات الماضية وقصف مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع ما أدى لاستشهاد مريضتين.

--(بترا)

رصد /ف ق/ب ع/ هـ ح

10/12/2023 21:08:47