صحة غزة: حصيلة الشهداء ترتفع إلى 18 ألفا

صحة غزة: حصيلة الشهداء ترتفع إلى 18 ألفا
التاريخ
12/10/2023 2:43:57 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى 17997 شهيدا و 49229 مصابا.
وقالت الوزارة إنه وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية 297 شهيدا، وما يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال ارتكب 21 مجزرة خلال الساعات الماضية وقصف مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع ما أدى لاستشهاد مريضتين.
--(بترا)
رصد /ف ق/ب ع/ هـ ح
10/12/2023 21:08:47
MENAFN10122023000117011021ID1107566834
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.