روسيا تدعو إلى إرسال بعثة دولية لتقييم الوضع الإنساني في غزة

روسيا تدعو إلى إرسال بعثة دولية لتقييم الوضع الإنساني في غزة
التاريخ
12/10/2023 2:43:57 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 10 كانون الأول (بترا)-دعت روسيا، اليوم الأحد، إلى إرسال بعثة مراقبة دولية إلى غزة لتقييم الوضع الإنساني هناك، معربة عن رفضها استخدام إسرائيل الهجوم، الذي شنته حركة حماس الفلسطينية في تشرين الأول الماضي، مبررا لمعاقبة الشعب الفلسطيني.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مشاركته في منتدى الدوحة: إن "روسيا ترفض استخدام هجوم تشرين الأول الماضي مبررا لإنزال عقاب جماعي بملايين الفلسطينيين من خلال القصف العشوائي".
--(بترا)
س ح/ب ع/ هـ ح
10/12/2023 21:07:11
MENAFN10122023000117011021ID1107566833
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