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روسيا تدعو إلى إرسال بعثة دولية لتقييم الوضع الإنساني في غزة

12/10/2023 2:43:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 10 كانون الأول (بترا)-دعت روسيا، اليوم الأحد، إلى إرسال بعثة مراقبة دولية إلى غزة لتقييم الوضع الإنساني هناك، معربة عن رفضها استخدام إسرائيل الهجوم، الذي شنته حركة حماس الفلسطينية في تشرين الأول الماضي، مبررا لمعاقبة الشعب الفلسطيني.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مشاركته في منتدى الدوحة: إن "روسيا ترفض استخدام هجوم تشرين الأول الماضي مبررا لإنزال عقاب جماعي بملايين الفلسطينيين من خلال القصف العشوائي".
--(بترا)
س ح/ب ع/ هـ ح
10/12/2023 21:07:11

MENAFN10122023000117011021ID1107566833

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