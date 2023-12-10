إربد: حوارية تُعاين مستقبل حقوق الإنسان في ظل الانتهاكات الإسرائيلية بفلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 10 كانون الأول (بترا)- أشرف الغزاوي- عاينت جلسة حوارية، نظمها مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية بجامعة اليرموك، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان "مستقبل حقوق الإنسان في ظل الانتهاكات الإسرائيلية والعدوان على فلسطين".

وأكد نائب رئيس الجامعة للتخطيط والتطوير، الدكتور سامر سمارة، خلال الافتتاح، أن القضية الفلسطينية من القضايا المحورية والأساسية التي يتبناها الأردن ويعتبرها قضيته الأولى، مؤكداً أن ما يدور في غزة وما يتعرض له أهلها من قتل وتدمير وانتهاكات يحتم دراسته ونقاشه مع أهل الاختصاص لمعرفة ما يعانيه القطاع من انتهاكات لحقوق الإنسان على المستوى الدولي.

وتحدث في الجلسة الدكتور عبد الحكيم الحسبان من كلية الآثار والأنثروبولوجيا في الجامعة، والدكتور صدام أبو عزام من جامعة جرش، ورئيس لجنة خدمات مخيم الزرقاء - دائرة الشؤون الفلسطينية محمد البوريني.

وأكد الحسبان أن السجل الموثق المرعب للكيان الصهيوني في انتهاكات حقوق الانسان الفلسطيني نتاج طبيعي للدعائم والأسس المشوهة والمدانة منطقيا وأخلاقيا وحقوقيا التي قام عليها الكيان، مشيرا إلى أن انتهاكات حقوق الانسان جزء من الدعائم المؤسسة له وليست مجرد انحرافات عرضية هنا أو هناك.

وأشار إلى أن منطق ولادة الكيان الصهيوني لا يتسق مع منطق نظريات نشوء الدولة، فمعظم النظريات تؤكد ضرورة اختمار العوامل الداخلية، بمعنى أن مجموعة العوامل الاقتصادية والاجتماعية واللغوية والايكولوجية والايديولوجية تتشكل داخل سياق مكاني وتاريخي وزمني تفضي إلى تشكيل الدولة، لافتا إلى أن المفارقة تتمثل بأن عوامل إنشاء الكيان اقتصاديا واجتماعيا وايديولوجيا لم تكتمل على أرض فلسطين بل اختمر المشروع خارج أرض فلسطين.

ولفت الحسبان إلى أن الدولة الحديثة تقوم على مبدأ المواطنة، لكن الكيان الصهيوني يقوم على أساس رابطة الدين وليس رابطة الإقليم كي يحصل الفرد على الحقوق والواجبات، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني هو العضو الوحيد في الأمم المتحدة الذي لم يودع خريطة لحدوده الدولية، لأنه يقوم على مبدأ حيث تصل الدبابات الصهيونية تصل حدود الكيان.

وقال إن الاقتصاد الصهيوني يعمل باعتباره اقتصادا استعماريا يتعامل مع الاقتصاديات المجاورة باعتبارها اقتصاديات تابعة، فقام بتشويه الاقتصاد الفلسطيني في الضفة وتحويله لاقتصاد زراعي تابع وغير منتج وموفر لليد العاملة وسوق للبضائع التي تصدرها مصانع الكيان، لأن إنشاء الكيان جاء لوظيفة وهدف استعماري يتعلق بإبقاء المنطقة في حالة تفتيت وضعف.

من جهته، تحدث أبو عزام عن "ازدواجية المعايير في القانون الدولي"، مؤكدا أن ما تمر به غزة من انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي يعتبر اختبارا مهما وعميقا لمنظومة الأمم المتحدة، مبينا أنها الآن على المحك أمام هذه المآسي والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة.

ولفت إلى أن مسألة ازدواجية المعايير واضحة للعيان ولا تحتاج إلى عناء كبير لملاحظتها، متسائلا لماذا هذا السكوت العالمي ولماذا لا يتم تفعيل آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان؟

وقال إن القانون الدولي لحقوق الإنسان هو قانون مرن، أي لا توجد سلطة دولية تملك سلطة إيقاع الجزاء الدولي، فالفعل المُجرم الذي يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان هو فعل مشخص لكن الجهة التي توقع الجزاء ما زالت موقع أخذ ورد، لافتا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ما زالت عاجزة لأن تمثل سلطة قضائية دولية.

وأضاف أبو عزام أن الاختصاص الممنوح لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يعتمد على صلاحيته التقديرية وعلى قرار مجلس الأمن، معتبرا أنه أحد الأمثلة الصريحة على ازدواجية المعايير حيث يمكن لمجلس الأمن وبموجب ميثاق روما أن يحيل وبشكل مباشر للمحكمة الجنائية الدولية أي قضية تتعلق بالقانون الدولي الإنساني سواء إبادة جماعية أو جريمة حرب.

وتابع أنه إذا وجد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بأن هناك جرائم ترتكب على أرض الواقع بإمكانه أن يمارس صلاحياته ويرسل طلبا إلى مجلس الامن بالإيعاز لبدء الإجراءات للملاحقة الجزائية لمرتكبي هذه الجرائم، إلا أن مدعي عام المحكمة الجنائية أفصح عن رأيه الصريح حول ما يدور في غزة بأنه لا يشكل جريمة حرب أو إبادة جماعية، كما أن مجلس الامن لا يمارس صلاحياته بإحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.

بدوره، تحدث البوريني عن "القضية الفلسطينية وتطوراتها تاريخيا، والمواقف الأردنية تجاهها"، مستعرضا تاريخ قضية الشعب الفلسطيني التي بدأت خيوطها تنسج بعد لقاءات ومحادثات مطولة بين الحكومة البريطانية وقيادات في الحركة الصهيونية حتى أصدر وزير خارجية بريطانيا آنذاك بلفور في 1917 وعد الحكومة البريطانية بتأييد إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، مرورا بمرحلة الانتداب البريطاني واعلان دولة اسرائيل عام 1948 .

وأشار البوريني إلى أن إسرائيل وبدعم مباشر من حلفائها كانت ومازالت ترفض الالتزام بأي قرار دولي صدر بخصوص القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني على تراب وطنه لا بل واستمرت بالتخطيط لتحقيق هدفها البعيد بالتوسع والاستيطان وقضم أي أراض فلسطينية وعربية لغايات تحقيق مخططها.

وبين أنه وعلى مدى تاريخ القضية الفلسطينية انتهج الأردن والقيادة الهاشمية موقفا ثابتا لم يتبدل بالدفاع عن حق الفلسطينيين على تراب أرضهم، مشيدا بما يبذله جلالة الملك عبد الله الثاني من جهود كبيرة لتحقيق السلام العادل في المنطقة.

وكانت مديرة مركز دراسات اللاجئين، الدكتور ربى العكش، أشارت في كلمتها إلى أن انعقاد الجلسة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان يأتي تزامنا مع وقوع أكبر جريمة واعتداء على حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في غزة والضفة الغربية.

وأكدت أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة سواء كانت مدنية، أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، فجميعها حقوق متأصلة في كرامة كل كائن إنساني.

-- (بترا)

أ غ /ب ع/ هـ ح

10/12/2023 21:06:26