شهداء وجرحى بقصف على مخيم المغازي وخان يونس
التاريخ
12/10/2023 2:43:54 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الأول (بترا)- أعلنت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، عن استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وأفادت بسقوط عدد من الشهداء والجرحى بقصف استهدف منزلين بحي الأمل في خان يونس جنوبي القطاع.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ ع ط
10/12/2023 20:52:40
MENAFN10122023000117011021ID1107566831
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