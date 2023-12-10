شهداء وجرحى بقصف على مخيم المغازي وخان يونس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- أعلنت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، عن استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت بسقوط عدد من الشهداء والجرحى بقصف استهدف منزلين بحي الأمل في خان يونس جنوبي القطاع.

--(بترا)

رصد / ف ق/ب ع/ ع ط

10/12/2023 20:52:40