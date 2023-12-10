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شهداء وجرحى بقصف على مخيم المغازي وخان يونس

12/10/2023 2:43:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- أعلنت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، عن استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وأفادت بسقوط عدد من الشهداء والجرحى بقصف استهدف منزلين بحي الأمل في خان يونس جنوبي القطاع.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ ع ط
10/12/2023 20:52:40

MENAFN10122023000117011021ID1107566831

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