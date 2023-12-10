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اليونيفيل: الهجمات عبر الخط الأزرق أمر غير مقبول

12/10/2023 2:43:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 10 كانون الأول(بترا)- أعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" أن أي استهداف لها، وأي استخدام للمنطقة المجاورة لمواقعها لشنّ هجمات عبر الخط الأزرق أمر غير مقبول".
وقال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي في بيان اليوم الإثنين،" إن برج مراقبة داخل موقع لليونيفيل بالقرب من منطقة إبل القمح، في جنوب لبنان تعرض أمس لقصف أدى إلى أضرار في هيكل البرج، لكنه ولحسن الحظ، لم يصب أحد"، لافتاً الى أن مصدر إطلاق النار مازال قيد التحقيق.
وشدد تيننتي على أن "أي استهداف لمواقع اليونيفيل وأي استخدام للمنطقة المجاورة لمواقعنا لشنّ هجمات عبر الخط الأزرق أمر غير مقبول، حيث تشكل الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة انتهاكات للقانون الدولي".
وقال : "إننا نذكّر الأطراف بالتزاماتها بحماية حفظة السلام وتجنّب تعريض الرجال والنساء الذين يعملون على استعادة الاستقرار للخطر".
وأضاف"بعد أكثر من شهرين من القصف النشط على طول الخط الأزرق، تتزايد احتمالات حدوث خطأ في التقدير يمكن أن يؤدي إلى نزاع أوسع"، مؤكداً أن استعادة الاستقرار عبر القنوات الدبلوماسية يمثل أولوية لضمان سلامة جميع المدنيين الذين يعيشون بالقرب من الخط الأزرق، وكذلك سلامة حفظة السلام.
وشدد تيننتي على أن أولوية اليونيفيل تظلّ منصبة على منع التصعيد، وحماية أرواح المدنيين، وضمان سلامة وأمن حفظة السلام.
--(بترا)
ب ع/ع ط
10/12/2023 19:58:33

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