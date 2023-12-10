اليونيفيل: الهجمات عبر الخط الأزرق أمر غير مقبول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 10 كانون الأول(بترا)- أعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" أن أي استهداف لها، وأي استخدام للمنطقة المجاورة لمواقعها لشنّ هجمات عبر الخط الأزرق أمر غير مقبول".
وقال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي في بيان اليوم الإثنين،" إن برج مراقبة داخل موقع لليونيفيل بالقرب من منطقة إبل القمح، في جنوب لبنان تعرض أمس لقصف أدى إلى أضرار في هيكل البرج، لكنه ولحسن الحظ، لم يصب أحد"، لافتاً الى أن مصدر إطلاق النار مازال قيد التحقيق.
وشدد تيننتي على أن "أي استهداف لمواقع اليونيفيل وأي استخدام للمنطقة المجاورة لمواقعنا لشنّ هجمات عبر الخط الأزرق أمر غير مقبول، حيث تشكل الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة انتهاكات للقانون الدولي".
وقال : "إننا نذكّر الأطراف بالتزاماتها بحماية حفظة السلام وتجنّب تعريض الرجال والنساء الذين يعملون على استعادة الاستقرار للخطر".
وأضاف"بعد أكثر من شهرين من القصف النشط على طول الخط الأزرق، تتزايد احتمالات حدوث خطأ في التقدير يمكن أن يؤدي إلى نزاع أوسع"، مؤكداً أن استعادة الاستقرار عبر القنوات الدبلوماسية يمثل أولوية لضمان سلامة جميع المدنيين الذين يعيشون بالقرب من الخط الأزرق، وكذلك سلامة حفظة السلام.
وشدد تيننتي على أن أولوية اليونيفيل تظلّ منصبة على منع التصعيد، وحماية أرواح المدنيين، وضمان سلامة وأمن حفظة السلام.
--(بترا)
ب ع/ع ط
10/12/2023 19:58:33
MENAFN10122023000117011021ID1107566829
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