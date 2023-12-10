هيئتا الأوراق المالية الأردنية والعراقية تبحثان تعزيز التعاون المشترك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- بحث رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو، مع رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية فيصل الهيمص والوفد المرافق له تعزيز التعاون في مجال تطوير أسواق رأس المال في البلدين الشقيقين.

وتم خلال اللقاء مناقشة خطط الجانبين والجهود التي يبذلها كل منهما على صعيد مواجهة ومعالجة تحديات ومعيقات أسواق رأس المال فيهما، لا سيما تعميق السوق وتنويع أدواته وتعزيز مستويات السيولة في ضوء الإمكانيات والفرص المتاحة.

واستعرض الدكتور بينو، خطط الهيئة المتعلقة بتطوير التكنولوجيا المالية وطرق تعزيز مستويات سيولة وزيادة عمق السوق من خلال صناديق الاستثمار وغيرها من الأدوات، مشيراً إلى توفر فرص ومجالات جديدة للتعاون أهمها التكنولوجيا المالية، والتمويل المستدام، والشمول المالي بالإضافة إلى الحافظ الأمين، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

وأضاف أن الهيئة تعكف على تطبيق إجراءات لتحفيز الاستثمار في سوق عمان المالي وفق ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي في ضوء مبادىء الأيسكو والمعايير الدولية، وتوصيات خارطة طريق لتحديث سوق رأس المال التي تم إطلاقها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضمن خمسة مسارات عمل يجري تنفيذها.

من جهته أوضح الهيمص، أن هناك إمكانيات كبيرة متوفرة للسوق المالي العراقي نتيجة لوجود الدعم من الحكومة العراقية والاهتمام بتطوير السوق من حيث إدخال تعديلات على القانون يفتح المجال لتداول السلع وإتاحة المزيد من المزايا والحوافز للمسثتمر الأجنبي، لا سيما تعديلات تتعلق بالحافظ الأمين، لافتا إلى أنه تم منح اتخاذ خطوات لتهيئة السوق المالي العراقي لإتاحة الفرصة لممارسة نشاط الحافظ الأمين ولتذليل المعيقات ومعالجتها خصوصا فيما يتعلق بالأنظمة.

وأشاد في هذا السياق بالمستوى الذي حققه السوق المالي الأردني من تقدم في هذا المجال والذي يشكل فرصة لمزيد من مجالات التعاون والتطوير.

--(بترا)

رش/ب ع/ ع ط

10/12/2023 19:48:01