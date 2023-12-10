بلديتنا في أسبوع نشرة إخبارية أسبوعية لبلدية المفرق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 10 كانون الأول (بترا)- بدأت بلدية المفرق الكبرى، اليوم الأحد بث نشرة إخبارية أسبوعية بعنوان " بلديتنا في أسبوع "، وذلك بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية وبرنامج دعم البلديات الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وقال مستشار الاتصال والإعلام بوزارة الإدارة المحلية، محمد الملكاوي، إن النشرة الأسبوعية تهدف إلى إطلاع المواطنين على إنجازات البلديات الكبرى في المرحلة الأولى أولاً بأول، وتوسيع دائرة التفاعل بين البلديات والمجتمعات المحلية من خلال تخصيص مساحة لاستقبال ملاحظات المواطنين وردود المسؤولين عليها لتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في العمل البلدي.
وأكد أن رئيس بلدية المفرق ناصر الدين عبدالله أخو إرشيدة ومدير البلدية المهندس محمد العموش والمدراء المعنيين حرصوا على إعداد النشرة الأسبوعية وبثها في وقتٍ قياسي.
وبين أن النشرة تبثُ الساعة الخامسة مساءً كل يوم أحد، مشيرا الى أنه سيتم التنسيق مع بلديات أخرى قريباً لبث نشرات أسبوعية تتضمّن مساحات لاستقبال ملاحظات المواطنين وردود المسؤولين عليها، إضافة إلى تسليط الضوء على إنجازات البلديات.
--(بترا)
ه ق/ ن ح/ ع ط
10/12/2023 19:45:55
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