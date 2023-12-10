بلديتنا في أسبوع نشرة إخبارية أسبوعية لبلدية المفرق

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 10 كانون الأول (بترا)- بدأت بلدية المفرق الكبرى، اليوم الأحد بث نشرة إخبارية أسبوعية بعنوان " بلديتنا في أسبوع "، وذلك بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية وبرنامج دعم البلديات الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وقال مستشار الاتصال والإعلام بوزارة الإدارة المحلية، محمد الملكاوي، إن النشرة الأسبوعية تهدف إلى إطلاع المواطنين على إنجازات البلديات الكبرى في المرحلة الأولى أولاً بأول، وتوسيع دائرة التفاعل بين البلديات والمجتمعات المحلية من خلال تخصيص مساحة لاستقبال ملاحظات المواطنين وردود المسؤولين عليها لتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في العمل البلدي.

وأكد أن رئيس بلدية المفرق ناصر الدين عبدالله أخو إرشيدة ومدير البلدية المهندس محمد العموش والمدراء المعنيين حرصوا على إعداد النشرة الأسبوعية وبثها في وقتٍ قياسي.

وبين أن النشرة تبثُ الساعة الخامسة مساءً كل يوم أحد، مشيرا الى أنه سيتم التنسيق مع بلديات أخرى قريباً لبث نشرات أسبوعية تتضمّن مساحات لاستقبال ملاحظات المواطنين وردود المسؤولين عليها، إضافة إلى تسليط الضوء على إنجازات البلديات.

--(بترا)

ه ق/ ن ح/ ع ط

10/12/2023 19:45:55