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منتدى أكاديمية الملكة رانيا ...مواكبة مستمرة لكل المستجدات في المشهد التعليمي

12/10/2023 2:43:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول ( بترا )- شكلت احتياجات الطلبة وتطور الأنظمة التعليمية، محورا عاما لأعمال منتدى أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين 2023، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي أمس السبت.
وجاء المنتدى، الذي عقد تحت عنوان "لنجعل التعليم ملهماً ومحفّزاً من جديد"، في اطار حرص الأكاديمية على تعزيز التطور المستمر والنمو في المشهد التعليمي، والذي يركز على توظيف التكنولوجيا المتقدمة العملية التعليمية.
وتضمن المنتدى 22 ورشة عمل من "المعلمين إلى المعلمين" قدمها نخبة من التربويين من 13 دولة، عرضوا خلالها لخبراتهم لمساعدة المشاركين على استكشاف أفضل الممارسات التعليمية، وإبقاء دافعية الطلبة نحو التعلم مرتفعة.
وتناولت الورش عددًا من الاستراتيجيات التدريسية التي أثبتت كفاءتها في الغرفة الصفية، وتناولت موضوعات متنوعة منها: تمكين المعلمين والمعلمات والقادة التربويين، وإيجاد بيئة دامجة لجميع المتعلمين، والشراكات المجتمعية، والذكاء الاصطناعي في التعليم، و استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التعليم.
وهدف المنتدى إلى استكشاف استراتيجيات مبتكرة ومبادرات بناءة يمكن أن تساعد على توفير بيئة تعليمية تُلهم الطلبة وتمنحهم فرص المشاركة الفعالة في تعلمهم، وتحفّزهم للتعلّم من جديد، إضافة إلى تمكين المعلمين والمعلمات لإحداث تغيير إيجابي في البيئة التعليمية، عن طريق تزويدهم بأدوات ومهارات ومنهجيات ترفع دافعية الطلبة للتعلّم.
وركز المنتدى، الذي سجل للمشاركة فيه أكثر من 28 ألف شخص من 95 دولة، على الدور المحوري للقادة التربويين في تعزيز بيئة تعلم داعمة ومواتية في المدارس، وتأكيد دورهم الفعال في إيجاد بيئة تعليمية تلبي احتياجات الطلبة، وتُلهمهم لاستمرارية التعلم مدى الحياة.
وقال الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين الدكتور أسامة عبيدات، إن الأكاديمية تولي أهمية خاصة في التعامل مع الفجوة المتزايدة بين احتياجات الطلاب والواقع التعليمي الحالي.
وأضاف أن المنتدى قدم نماذج لإعادة شغف الطلبة بالتعلم من جديد، وتعزيز تجربة التعليم بوجود المعلمين كعنصر محفز وملهم ، مؤكداً أن ما ميز المنتدى أنه بدأ بتجارب واقعية من المعلمين أنفسهم إلى نظرائهم، وترجمة قصص نجاحهم أمام طلبتهم وتحفيزهم لمواصلة التعلم.
--(بترا )
ع س/ ن ح/ ع ط
10/12/2023 19:44:07

MENAFN10122023000117011021ID1107566826

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