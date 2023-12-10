مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 10 كانون الأول (بترا)- طالبت مؤسسات ومراكز حقوق إنسان فلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بتحرك فوري لوقف عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي وإلزام الاحتلال بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وصولا لتحقيق المساءلة والعدالة.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان ومؤسسة الحق، بمناسبة يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إن الوقت حان بعد مرور 75 عاماً على الإعلان العالمي و75 عاماً على فرض الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على الشعب الفلسطيني، لوضع حد لحصانة الاحتلال ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة الجنايات الدولية.
وطالبوا بمنع خطط الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتنفيذ نكبة ثانية، واتخاذ إجراءات فعالة لضمان مساءلة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ومجمل انتهاكاتها في الضفة الغربية وغزة.
وأكدوا في بيان صحفي، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك بشكل صارخ وممنهج غالبية مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بتعريض 2.3 مليون فلسطيني لجريمة الإبادة الجماعية، مع تمتعها بالحصانة الكاملة.
وأشاروا إلى أن عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم أكبر بكثير من الرقم المعلن من وزارة الصحة؛ نظرا لوجود أعداد كبيرة من الضحايا تحت الأنقاض أو في الشوارع، وفي الكثير من الحالات يضطر الأهالي لدفنهم لتعذر نقلهم للمشافي.
--(بترا)
ا ش/ن ح/رق
10/12/2023 18:35:27
MENAFN10122023000117011021ID1107566825
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