مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 10 كانون الأول (بترا)- طالبت مؤسسات ومراكز حقوق إنسان فلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بتحرك فوري لوقف عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي وإلزام الاحتلال بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وصولا لتحقيق المساءلة والعدالة.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان ومؤسسة الحق، بمناسبة يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إن الوقت حان بعد مرور 75 عاماً على الإعلان العالمي و75 عاماً على فرض الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على الشعب الفلسطيني، لوضع حد لحصانة الاحتلال ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة الجنايات الدولية.

وطالبوا بمنع خطط الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتنفيذ نكبة ثانية، واتخاذ إجراءات فعالة لضمان مساءلة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ومجمل انتهاكاتها في الضفة الغربية وغزة.

وأكدوا في بيان صحفي، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك بشكل صارخ وممنهج غالبية مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بتعريض 2.3 مليون فلسطيني لجريمة الإبادة الجماعية، مع تمتعها بالحصانة الكاملة.

وأشاروا إلى أن عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم أكبر بكثير من الرقم المعلن من وزارة الصحة؛ نظرا لوجود أعداد كبيرة من الضحايا تحت الأنقاض أو في الشوارع، وفي الكثير من الحالات يضطر الأهالي لدفنهم لتعذر نقلهم للمشافي.

--(بترا)

ا ش/ن ح/رق

10/12/2023 18:35:27