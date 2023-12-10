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3545 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

12/10/2023 2:43:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3545 طنا، منها 2345 طن خضار، و902 طن فواكه، و297 طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 5 و15 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و40، والبطاطا بين 25 و40، والبندورة بين 10و25، والجزر بين 60 و80، والخيار بين 35و 50، والزهرة بين 15و 25، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.
--(بترا)
رح/ن ح/رق
10/12/2023 18:29:51

MENAFN10122023000117011021ID1107566823

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