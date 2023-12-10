محاضرة في الجامعة الهاشمية حول التماسك الأردني الفلسطيني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 10 كانون الأول (بترا) عمر ضمرة- نظمت الجامعة الهاشمية، اليوم الأحد، محاضرة بعنوان "التماسك الأردني الفلسطيني في التصدي للعدوان الصهيوني على غزة"، تحدث فيها الوزير الأسبق الدكتور محمد الحلايقة.
وأكد الحلايقة، أن هناك تناغماً رسمياً وشعبياً أردنياً تجاه وقف العدوان الصهيوني الغاشم على غزة، وأن العلاقة بين الشعبين الأردني والفلسطيني متجذرة وراسخة تدعمها عوامل التاريخ المشترك والجغرافية المترابطة، منوها إلى أن الحرب التي تشنها قوات الإحتلال الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية هي حرب همجية ووحشية تستهدف المدنيين العزل في المستشفيات والمدارس، في ظل تقهقر الشرعية الدولية وقيم حقوق الإنسان التي تتشدق بها الدول الغربية.
وأكد حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الحرة والمستقلة والمترابطة جغرافياً، حيث أن تحقيق هذه الدولة هو الذي يضمن إقامة سلام دائم وشامل وعادل.
--(بترا)
ع ض/ف م/رق
10/12/2023 18:28:35
MENAFN10122023000117011021ID1107566822
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