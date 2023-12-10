محاضرة في الجامعة الهاشمية حول التماسك الأردني الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 10 كانون الأول (بترا) عمر ضمرة- نظمت الجامعة الهاشمية، اليوم الأحد، محاضرة بعنوان "التماسك الأردني الفلسطيني في التصدي للعدوان الصهيوني على غزة"، تحدث فيها الوزير الأسبق الدكتور محمد الحلايقة.

وأكد الحلايقة، أن هناك تناغماً رسمياً وشعبياً أردنياً تجاه وقف العدوان الصهيوني الغاشم على غزة، وأن العلاقة بين الشعبين الأردني والفلسطيني متجذرة وراسخة تدعمها عوامل التاريخ المشترك والجغرافية المترابطة، منوها إلى أن الحرب التي تشنها قوات الإحتلال الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية هي حرب همجية ووحشية تستهدف المدنيين العزل في المستشفيات والمدارس، في ظل تقهقر الشرعية الدولية وقيم حقوق الإنسان التي تتشدق بها الدول الغربية.

وأكد حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الحرة والمستقلة والمترابطة جغرافياً، حيث أن تحقيق هذه الدولة هو الذي يضمن إقامة سلام دائم وشامل وعادل.

--(بترا)

ع ض/ف م/رق

10/12/2023 18:28:35