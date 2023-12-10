بحث التعاون المشترك بين الزراعة والأمن العام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، مع مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأحد في مكتبه، آليات التعاون المشترك في المجالات كافة، لا سيّما تلك المتعلقة بالجوانب البيئية مثل الزيبار، والتعديات على الغابات، والذباب المنزلي.

وأشاد الحنيفات بحضور أمين عام الوزارة المهندس محمد الحياري، بالتعاون الكبير الذي أبدته مديرية الأمن العام في مساعدة وزارة الزراعة والتعاون بين الجانبين في ضبط الأسمدة العضوية المخالفة وغير المعالجة التي تدخل الأغوار.

وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين في المجالات كافة، مشيرا إلى الخطط التشاركية مع المديرية في مكافحة التعديات على الغابات والحرائق وتقليل معدلات تلف الغابات وذلك لضمان الحفاظ على الثروة الحرجية، إضافة إلى حملة حماية زيت الزيتون المحلي من الغش.

من جانبه، استعرض مدير الأمن العام، الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام في ضبط الأسمدة العضوية غير المعالجة وضبط المركبات المخالفة.

وشدد على أهمية التنسيق بين كوادر وزارة الزراعة والأمن العام لضمان نجاح ضبط نقل الأسمدة العضوية غير المعالجة إلى الأغوار، وأهمية معالجة جذور المشكلة في مناطق إنتاج الأسمدة العضوية وأهمية وجود تشريعات وإجراءات فعّالة بحق المخالفين.

وأشار إلى توسيع أفق التعاون مع الوزارة في شتى المجالات، ووفق رؤية المديرية واستراتيجيتها المعمول بها.

--(بترا)

رح/رق

10/12/2023 18:16:01