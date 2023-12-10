بحث التعاون المشترك بين الزراعة والأمن العام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الأول (بترا)- بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، مع مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأحد في مكتبه، آليات التعاون المشترك في المجالات كافة، لا سيّما تلك المتعلقة بالجوانب البيئية مثل الزيبار، والتعديات على الغابات، والذباب المنزلي.
وأشاد الحنيفات بحضور أمين عام الوزارة المهندس محمد الحياري، بالتعاون الكبير الذي أبدته مديرية الأمن العام في مساعدة وزارة الزراعة والتعاون بين الجانبين في ضبط الأسمدة العضوية المخالفة وغير المعالجة التي تدخل الأغوار.
وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين في المجالات كافة، مشيرا إلى الخطط التشاركية مع المديرية في مكافحة التعديات على الغابات والحرائق وتقليل معدلات تلف الغابات وذلك لضمان الحفاظ على الثروة الحرجية، إضافة إلى حملة حماية زيت الزيتون المحلي من الغش.
من جانبه، استعرض مدير الأمن العام، الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام في ضبط الأسمدة العضوية غير المعالجة وضبط المركبات المخالفة.
وشدد على أهمية التنسيق بين كوادر وزارة الزراعة والأمن العام لضمان نجاح ضبط نقل الأسمدة العضوية غير المعالجة إلى الأغوار، وأهمية معالجة جذور المشكلة في مناطق إنتاج الأسمدة العضوية وأهمية وجود تشريعات وإجراءات فعّالة بحق المخالفين.
وأشار إلى توسيع أفق التعاون مع الوزارة في شتى المجالات، ووفق رؤية المديرية واستراتيجيتها المعمول بها.
--(بترا)
رح/رق
10/12/2023 18:16:01
MENAFN10122023000117011021ID1107566821
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