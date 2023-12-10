بأي حال عدت وغزة تحترق؟.. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خيبة أمل بالضمير الإنساني

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 10 كانون الأول (بترا) بشرى نيروخ- لم يعد لحقوق الانسان مكان ولا معنى في غزة التي تضيق ذرعا بالاحتلال حيث تلاشت القيم والمعايير والمواثيق والاتفاقيات أمام نيران الاحتلال الذي يصب نيرانه بلا هوادة ولا اكتراث لصرخات الأطفال وأنين النساء وألم ذوي الإعاقة وأوجاع المسنين. أناس ما يزال القصف المجنون يعسف بهم منذ أكثر من ستين يوما ليل نهار، والجوع يفتك ببطونهم الخاوية، وآهات وعويل من جريح وقلوب أمهات انفطرت على فقدان فلذات أكبادهن.

وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم الأحد تحت شعار "الكرامة والحرية والعدالة للجميع) تزداد خيبة الأمل بالضمير الإنساني العالمي الصامت في وقت يرى ويسمع دون أن يتحرك له ساكن أو ينتفض ويستفيق لوقف الإبادة ونيران الحرب المستعرة على أكثر من مليونين من الآدميين العزّل في غزة ومدن الضفة الغربية الذين فقدوا حقهم في العيش بأمن وسلام، بحسب ما يقول معنيون بهذا اليوم العالمي الذي تاهت الكلمات وتعلثم اللسان حين الحديث عنه، وكأنما أفضل ما يقال فيه "بأي حال عدت وقد أصبحت أجوف من كل معنى يليق بك".

يتألّف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من ديباجة و30 مادة تحدد مجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحق للناس كافة أينما وجدوا بالتمتع بها دون أيّ تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر. وعلى مرّ السنين، تم قبوله كعقد مُبرَم بين الحكومات وشعوبها وقبلت به جميع الدول. ومنذ ذلك الحين ، شكّل هذا الإعلان الأساسَ لنظام موسع يهدف إلى حماية حقوق الإنسان.

وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان في عمان أكد ضرورة استنهاض القيم الإنسانية الواردة في هذا الإعلان العالمي في ظل ما يشهده قطاع غزة وفلسطين من عدوان إسرائيلي، مشيرا في بيان الى أن هذا الإعلان يكتسب أهميةً خاصةً لاعتماد خلاصة التجربة البشرية الحقوقية، باعتبارها أول توافق دوليّ على الحدّ الأدنى من المعايير المشتركة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته.

وأشار الى أن هذه المناسبة تأتي هذا العام في ظل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في عموم الأراضي الفلسطينيّة، منتهكة كل الاتفاقيات الدولية كافة في مجال القانون الدولي الإنسانيّ والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد المركز أن انتهاك هذه الحقوق من قبل الاحتلال والتي تشكل في مجملها جرائم ضد الإنسانية، تتطلب من الدول كافة وجميع أجهزة الأمم المتحدة النهوض بالتزاماتها الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقف الفوري لهذا العدوان، موضحا أن أن تبنّي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء ابتداءً لتجنيب العالم ويلات الحروب التي قاست منها البشرية، وتطبيق القرار الصادر عن الأمم المتحدة بتاريخ 26 تشرين الأول 2023, الذي جاء بمبادرة أردنية وحظي بتصويت 120 دولة، والذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية والتهجير القسري وتسهيل مرور المساعدات وعدم الاعتداء على المستشفيات والمدارس والأعيان المدنية.

المرصد العربي لحقوق الإنسان دعا المجتمع الدولي إلى تطبيق مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة في قطاع غزة والابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين، معربا في بيان عن خيبة الأمل في "أن ضمير الإنسانية قد قُتل مع كل مشاهد القتل المروع التي نشاهدها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل دون أن يحرك أحد من المتحدثين عن حقوق الإنسان ساكنا".

فقد تجاوز عدد الشهداء حتى يومنا أكثر من 17400 شهيد ، بينهم 7112 طفلا وأكثر من 4880 امرأة، وعدد الجرحى حوالي 50 ألفاً، في حين تشير التقديرات الاولية الى حوالي 7600 مفقود تحت الأنقاض، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الذي أشار الى أن طائرات الاحتلال دمرت 344 مدرسة و 100 مسجد بشكل كلي و193 مسجد بشكل جزئي، و 7 كنائس وتضررت 305000 وحدة سكنية إلى اضرار بشكل جزئي منها 52000 وحدة لا يمكن إصلاحها وأصبحت غير صالحة للسكن.

مدير دائرة التدريب والمناصرة الجماهيرية في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين إسلام التميمي، قال بينما يحتفل العالم بمرور 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان يواجه الشعب الفلسطيني وتحديدا في قطاع غزة حرب إبادة جماعية تشنها اسرائيل بلا هوادة بموازاة جريمتي العقوبات الجماعية والتطهير العرقي.

وأشار الى الكارثة الإنسانية الهائلة وغير المسبوقة المتمثلة بانهيار شامل لكل الخدمات الصحية والإنسانية بصورة لم يسبق لها مثيل، والأسوأ أن شعبنا الآن في قطاع غزة يعاني انقطاعا شبه كامل للمياه والغذاء، لافتا الى أن مئات الآلاف يحتشدون الآن في منطقة رفح بدون أي مأوى.

وأضاف، تأتي هذه المناسبة في ظل خيبة أمل وفقدان الثقة بالمنظومة الدولية لحقوق الانسان التي اخفقت وفشلت في توفير الحماية لأطفال ونساء غزة الذين أصبح معظمهم في هذا اليوم الذي يحتفل العالم به إما شهيد أو جريح أو مفقود تحت انقاض المباني او يتيم أو فقد ذويه ومعيليه.

الأمين العام للاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة مجدي مرعي اكد ان ما يعانيه الاشخاص ذوو الاعاقة الفلسطينيون في ظل الحرب التي تتعرض لها فلسطين خاصة في قطاع غزة هو انتهاك صارخ لأبسط حقوقهم بالرعاية والحماية، بل إن هذه الحرب أضافت الى ذوي الإعاقة أعدادا ضخمة جراء الإصابة بالقصف المستهدف أو انهيار المساكن.

وطالب مرعي العالم بتجاوز الشعارات الى الفعل على الأرض إذا كان صادقا باحترام حقوق الانسان، والعمل على ايقاف الحرب وانهاء احتلال الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني ودعم مطالبه بالحرية والاستقلال.

امينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى الخليلي، قالت إن ما نتعرض له هو حرب مفتوحة بحق الانسانية، مشيرة الى أن النساء في المجتمع الفلسطيني من أكثر الفئات تضرراً من هذا العدوان، سواء كان بالاستهداف المباشر لهن، أو من خلال تحمل المسؤولية عن الأسرة بعد استشهاد رب الأسرة.

وأشارت الخليلي الى ان مدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الانسان كريغ مخيبر قدم استقالته من منصبة احتجاجا على تعاطي الهيئات الاممية مع الوضع في قطاع غزة، مشددا على ضرورة تحمل المنظمة لمسؤولياتها، في حين شخص الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش الحرب العدوانية على غزة بقوله، "ان الجولة الحالية للقتال لم تأت من فراغ، وانما لأن الفلسطينيين تعرضوا لاحتلال خانق على مدى 56 عاما"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يشعر بالصدمة المزدوجة إزاء إبادته على مرأى ومسمع العالم.

الرئيسة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفل العالمية أنجر آشينج، قالت، "نفد الكلام ولا يمكننا وصف الرعب والخوف الذي يحيط بأطفال غزة الذين تم إجبار معظمهم على مغادرة منازلهم وتهجيرهم، محرومين من الاحتياجات الأساسية للبقاء، ومن أبسط المساعدات الإنسانية.

وأضافت آشينج في بيان بالمناسبة، "الذين نجوا حتى الآن من القصف يواجهون خطر المجاعة والأمراض. فريقنا في الميدان يخبرنا عن خروج الدود من جروح المصابين، وأطفال يخضعون لعمليات بتر دون تخدير.. في غزة يتحمل الأطفال رؤية أفظع المشاهد، في حين يكتفي العالم بالنظر من بعيد".

وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اكد في رسالة له بمناسبة هذا اليوم أن "تلك الفاتحة الشهيرة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا تقل أهميةً اليوم عمّا كانت عليه عندما اعتُمدت قبل 75 عاما خلت"، مشيرة الى أن هذا الإعلان هو بمثابة خارطة طريق لإنهاء الحروب ورأب الانقسامات وتعزيز العيش بسلام وكرامة للجميع".

--(بترا)

(تحرير: احمد ابو سعدة)

10/12/2023 17:39:51