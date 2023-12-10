بحث التعاون بين آل البيتوالجامعات البنمية

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 10 كانون الأول (بترا) - بحث رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير و سفير بنما لدى المملكة خوسيه أوليسيس ليسكوره، اليوم الاحد، أوجه التعاون العلمي والأكاديمي بين الجانبين.

وأكد نصير أهمية تفعيل التعاون العلمي وعقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم لزيادة التبادل الأكاديمي، وفتح مجالات جديدة لطلبة الجامعة في التعرف على ثقافات بلدان أميركا اللاتينية ولغاتها.

بدوره، أشار ليسكوريه، إلى أهمية توثيق التعاون الأكاديمي بين جامعة آل البيت والجامعات البنمية، معربا عن استعداد السفارة لتوفير فرص تدريبية لطلبة كلية اللغات المتميزين من أجل الالتحاق بدورات تدريبية في اللغة الإسبانية.

وعلى هامش الزيارة التقى ليسكوريه والقنصل رونالدو هامبلين بطلبة قسم اللغة الإسبانية، بحضور نائب عميد كلية اللغات الأجنبية الدكتور علي عويدات، واستعرض مراحل بناء قناة بنما التي تسهم في 5 بالمئة من حجم التجارة العالمية و15بالمئة من الإيراد القومي لبنما.

وفي نهاية اللقاء، سلم رئيس الجامعة، السفير البنمي ليسكوريه درعاً تكريمياً لزيارته الأولى لجامعة آل البيت.

--(بترا)

ه ق/ن ح

10/12/2023 17:38:19