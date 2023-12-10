مركز زها الثقافي في الطفيلة ينظم حملة تطوعية

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 10 كانون الأول (بترا)- نظم مركز زها الثقافي في محافظة الطفيلة، اليوم الأحد، بالتعاون مع لجنة زكاة وصدقات المحافظة، حملة تطوعية لتوزيع طرود خيرية غذائية، تستهدف مجموعة من الأسر المعوزة.

وجرى توزيع الطرود الغذائية على هامش فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، الذي أقيم في المركز، واشتمل على أنشطة وفعاليات بمشاركة جمعية سيدات الطفيلة الخيرية، ومجموعة من المتطوعات من المجتمع المحلي.

وأكدت مديرة وحدة المركز سحر الحراسيس، أن توزيع الطرود جاء ضمن برنامج الفعاليات التطوعية الذي نفذه المركز لمساعدة الأسر المعوزة، وإنطلاقا من أهدافه ورسالته لتقديم الخدمات للمجتمع المحلي.

من جانبه، بين رئيس لجنة زكاة وصدقات الطفيلة محمد البدارين، أن اللجنة أطلقت حملات خيرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، تضمنت توزيع مواد عينية ونقدية وتموينية ومحروقات على الأسر المعوزة، والتجهيز لتوزيع مواد تموينية وألبسة خلال موجات البرد وإيصالها إلى المناطق النائية.

وقال إن اللجنة المشكلة من أعضاء المجتمع المحلي الفاعلين، وصلت إلى بؤر الفقر في مختلف مناطق المحافظة، وأجرت مسوحات ميدانية لمناطق جرف الدراويش والحسا وعيمة وغيرها، لشمولها بالخدمات التي تقدمها اللجنة.

ولفت البدارين إلى أن اللجنة وزعت خلال الأشهر الماضية معونات عينية وكوبونات للتسوق، وألبسة ومساعدات لطلبة المدارس والجامعات، استهدفت نحو 1800 حالة، إلى جانب صيانة منازل أسر معوزة.

--(بترا)

س م/ ف م/رق

10/12/2023 17:37:51