مركز زها الثقافي في الطفيلة ينظم حملة تطوعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 10 كانون الأول (بترا)- نظم مركز زها الثقافي في محافظة الطفيلة، اليوم الأحد، بالتعاون مع لجنة زكاة وصدقات المحافظة، حملة تطوعية لتوزيع طرود خيرية غذائية، تستهدف مجموعة من الأسر المعوزة.
وجرى توزيع الطرود الغذائية على هامش فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، الذي أقيم في المركز، واشتمل على أنشطة وفعاليات بمشاركة جمعية سيدات الطفيلة الخيرية، ومجموعة من المتطوعات من المجتمع المحلي.
وأكدت مديرة وحدة المركز سحر الحراسيس، أن توزيع الطرود جاء ضمن برنامج الفعاليات التطوعية الذي نفذه المركز لمساعدة الأسر المعوزة، وإنطلاقا من أهدافه ورسالته لتقديم الخدمات للمجتمع المحلي.
من جانبه، بين رئيس لجنة زكاة وصدقات الطفيلة محمد البدارين، أن اللجنة أطلقت حملات خيرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، تضمنت توزيع مواد عينية ونقدية وتموينية ومحروقات على الأسر المعوزة، والتجهيز لتوزيع مواد تموينية وألبسة خلال موجات البرد وإيصالها إلى المناطق النائية.
وقال إن اللجنة المشكلة من أعضاء المجتمع المحلي الفاعلين، وصلت إلى بؤر الفقر في مختلف مناطق المحافظة، وأجرت مسوحات ميدانية لمناطق جرف الدراويش والحسا وعيمة وغيرها، لشمولها بالخدمات التي تقدمها اللجنة.
ولفت البدارين إلى أن اللجنة وزعت خلال الأشهر الماضية معونات عينية وكوبونات للتسوق، وألبسة ومساعدات لطلبة المدارس والجامعات، استهدفت نحو 1800 حالة، إلى جانب صيانة منازل أسر معوزة.
--(بترا)
س م/ ف م/رق
10/12/2023 17:37:51
MENAFN10122023000117011021ID1107566817
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