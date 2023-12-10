إنتاج تحتفي بإنجازات وحدة دراسة الأسواق في عامها الأول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس هيئة المديرين لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، عيد الصويص، الدور الهام الذي لعبته وحدة دراسة الأسواق التابعة للجمعية في عامها الأول على مستوى التهيئة والاستعداد والإنجاز.
وأوضح الصويص في بيان اليوم الأحد، أن عدد الشركات المشتركة في الوحدة تجاوز 180 شركة، فيما يتم قراءة حوالي 600 تقرير وخبر شهرياً عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوحدة، ويتم نشر ما يقارب 900 خبر متخصص بالتكنولوجيا شهرياً.
وأكد الدور الفعال الذي لعبته الوحدة في توفير بيانات وتحليلات قيّمة حول الأسواق، ما أسهم في دعم وتنمية القطاع.
وأضاف أن الوحدة تصدر تقارير مفصلة حول أسواق مختلفة بالمنطقة، تشمل، الأردن، والعراق، والسعودية، والبحرين، وقطر، وعُمان، والإمارات، مع خطط لتوسيع نطاق التغطية لتشمل الكويت ومناطق شرق أفريقيا، وكذلك مصر والمغرب العربي.
ولفت إلى الخطط المستقبلية للجمعية، والسعي نحو تعزيز المحتوى المقدم بتقارير ومعلومات إضافية مع تحديثات دورية، والتركيز على مجالات حيوية مثل الأمن السيبراني، التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية.
وأشار إلى الخدمات الجديدة التي تقدمها الوحدة، والتي تشمل مقالات وعطاءات متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز بشكل خاص على العراق والسعودية في ما يتعلق بالعطاءات الحكومية والخاصة.
--(بترا)
غ ح/رق
10/12/2023 17:34:20
MENAFN10122023000117011021ID1107566816
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