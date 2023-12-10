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إنتاج تحتفي بإنجازات وحدة دراسة الأسواق في عامها الأول

12/10/2023 2:43:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس هيئة المديرين لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، عيد الصويص، الدور الهام الذي لعبته وحدة دراسة الأسواق التابعة للجمعية في عامها الأول على مستوى التهيئة والاستعداد والإنجاز.
وأوضح الصويص في بيان اليوم الأحد، أن عدد الشركات المشتركة في الوحدة تجاوز 180 شركة، فيما يتم قراءة حوالي 600 تقرير وخبر شهرياً عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوحدة، ويتم نشر ما يقارب 900 خبر متخصص بالتكنولوجيا شهرياً.
وأكد الدور الفعال الذي لعبته الوحدة في توفير بيانات وتحليلات قيّمة حول الأسواق، ما أسهم في دعم وتنمية القطاع.
وأضاف أن الوحدة تصدر تقارير مفصلة حول أسواق مختلفة بالمنطقة، تشمل، الأردن، والعراق، والسعودية، والبحرين، وقطر، وعُمان، والإمارات، مع خطط لتوسيع نطاق التغطية لتشمل الكويت ومناطق شرق أفريقيا، وكذلك مصر والمغرب العربي.
ولفت إلى الخطط المستقبلية للجمعية، والسعي نحو تعزيز المحتوى المقدم بتقارير ومعلومات إضافية مع تحديثات دورية، والتركيز على مجالات حيوية مثل الأمن السيبراني، التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية.
وأشار إلى الخدمات الجديدة التي تقدمها الوحدة، والتي تشمل مقالات وعطاءات متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز بشكل خاص على العراق والسعودية في ما يتعلق بالعطاءات الحكومية والخاصة.
--(بترا)
غ ح/رق
10/12/2023 17:34:20

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