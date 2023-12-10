هيئة تنظيم الطيران المدني توقع 5 اتفاقيات خدمات جوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الأول (بترا)- وقع وفد هيئة تنظيم الطيران المدني، برئاسة الكابتن هيثم مستو، المشارك في مؤتمر الايكاو، للمفاوضات بشأن الخدمات الجوية "ICAN 2023" الذي عقد في الرياض، 5 اتفاقيات خدمات جوية.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الأحد، تسمح الاتفاقيات لمؤسسات النقل الجوي المعنية بتشغيل أي عدد من الرحلات الجوية المنتظمة للمسافرين والشحن الجوي دون أي قيود على السعة، إذ اتفقت الأطراف الموقعة، على مباشرة الإجراءات الوطنية لدى كل طرف لتوقيع الاتفاقيات الثنائية وإدخالها حيز التنفيذ.
وتقضي الاتفاقيات بالتوسع بحقوق النقل مع دولتين، وإلغاء محددات عدد الرحلات على ترتيبات الرمز المشترك مع دولة، وتعديل اتفاق خدمات جوية، ليشمل بنود تعنى بسلامة وأمن الطيران وتحديث التعرفات مع دولة أخرى، وبحث فتح الأجواء مع دولتين لا تزالان تنتهجان سياسات نقل جوي مقيدة.
وقالت الهيئة، إنها عقدت 14 اجتماعا خلال مؤتمر الايكاو الذي عقد خلال الفترة 3-7 من الشهر الحالي، وشملت مباحثات مع النمسا وتشاد وساحل العاج وكندا والدومنيكان وتركيا والإمارات العربية المتحدة وأيسلندا والسعودية والباكستان والولايات المتحدة الأميركية وكوستاريكا وبنغلادش وموريتانيا وتايلند.
وتتلاءم نتائج المباحثات والاتفاقيات الـ 5 الموقعة بالأحرف الأولى، والاتفاقية المعدلة، مع سياسة تحرير النقل الجوي التي تعتمدها الاستراتيجية الوطنية للنقل الجوي، وتعزيز النشاط الاقتصادي والسياحي والاستثماري والتجاري والحركة الجوية مع هذه الدول، وتزيد من فرص المشغلين الجويين ومشغلي المطارات والمسافرين من الاستفادة من التشغيل المباشر أو الاكتفاء بالتشغيل غير المباشر، ما سيعطي مرونة اقتصادية وخدمية للمسافرين والشاحنين في البلدان البعيدة في حال عدم توفر جدوى اقتصادية عند التشغيل المباشر إليها نتيجة لتواضع الحركة التجارية او ارتفاع الكلف التشغيلية.
وأشارت الهيئة إلى أن 79 دولة شاركت حضورياً، و8 دول عن بعد، في المؤتمر الذي تعقده منظمة الطيران المدني الدولي سنوياً، لإتاحة الفرصة لسلطات الطيران المدني في الدول المشاركة للالتقاء مع نظرائهم، للتفاوض حول عقد وتطوير اتفاقيات الخدمات الجوية ومناقشة مختلف التطورات والمستجدات في مجال النقل الجوي.
وأطلقت خلال المؤتمر النسخة الأولى من المنتدى العربي للنقل الجوي، والذي قدم الأردن فيه مداخلة ضمن جلسة العمل الأولى بخصوص واقع النقل بالوطن العربي، وآفاق تطويره، وإطلاق منظمة الرقابة على سلامة الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تم الإعلان عن أن مقرها الدائم هو الرياض بعضوية 8 أعضاء من الدول العربية.
--(بترا)
ع ن/م ف/ف ق
10/12/2023 17:31:10
MENAFN10122023000117011021ID1107566815
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