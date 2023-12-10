هيئة تنظيم الطيران المدني توقع 5 اتفاقيات خدمات جوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- وقع وفد هيئة تنظيم الطيران المدني، برئاسة الكابتن هيثم مستو، المشارك في مؤتمر الايكاو، للمفاوضات بشأن الخدمات الجوية "ICAN 2023" الذي عقد في الرياض، 5 اتفاقيات خدمات جوية.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الأحد، تسمح الاتفاقيات لمؤسسات النقل الجوي المعنية بتشغيل أي عدد من الرحلات الجوية المنتظمة للمسافرين والشحن الجوي دون أي قيود على السعة، إذ اتفقت الأطراف الموقعة، على مباشرة الإجراءات الوطنية لدى كل طرف لتوقيع الاتفاقيات الثنائية وإدخالها حيز التنفيذ.

وتقضي الاتفاقيات بالتوسع بحقوق النقل مع دولتين، وإلغاء محددات عدد الرحلات على ترتيبات الرمز المشترك مع دولة، وتعديل اتفاق خدمات جوية، ليشمل بنود تعنى بسلامة وأمن الطيران وتحديث التعرفات مع دولة أخرى، وبحث فتح الأجواء مع دولتين لا تزالان تنتهجان سياسات نقل جوي مقيدة.

وقالت الهيئة، إنها عقدت 14 اجتماعا خلال مؤتمر الايكاو الذي عقد خلال الفترة 3-7 من الشهر الحالي، وشملت مباحثات مع النمسا وتشاد وساحل العاج وكندا والدومنيكان وتركيا والإمارات العربية المتحدة وأيسلندا والسعودية والباكستان والولايات المتحدة الأميركية وكوستاريكا وبنغلادش وموريتانيا وتايلند.

وتتلاءم نتائج المباحثات والاتفاقيات الـ 5 الموقعة بالأحرف الأولى، والاتفاقية المعدلة، مع سياسة تحرير النقل الجوي التي تعتمدها الاستراتيجية الوطنية للنقل الجوي، وتعزيز النشاط الاقتصادي والسياحي والاستثماري والتجاري والحركة الجوية مع هذه الدول، وتزيد من فرص المشغلين الجويين ومشغلي المطارات والمسافرين من الاستفادة من التشغيل المباشر أو الاكتفاء بالتشغيل غير المباشر، ما سيعطي مرونة اقتصادية وخدمية للمسافرين والشاحنين في البلدان البعيدة في حال عدم توفر جدوى اقتصادية عند التشغيل المباشر إليها نتيجة لتواضع الحركة التجارية او ارتفاع الكلف التشغيلية.

وأشارت الهيئة إلى أن 79 دولة شاركت حضورياً، و8 دول عن بعد، في المؤتمر الذي تعقده منظمة الطيران المدني الدولي سنوياً، لإتاحة الفرصة لسلطات الطيران المدني في الدول المشاركة للالتقاء مع نظرائهم، للتفاوض حول عقد وتطوير اتفاقيات الخدمات الجوية ومناقشة مختلف التطورات والمستجدات في مجال النقل الجوي.

وأطلقت خلال المؤتمر النسخة الأولى من المنتدى العربي للنقل الجوي، والذي قدم الأردن فيه مداخلة ضمن جلسة العمل الأولى بخصوص واقع النقل بالوطن العربي، وآفاق تطويره، وإطلاق منظمة الرقابة على سلامة الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تم الإعلان عن أن مقرها الدائم هو الرياض بعضوية 8 أعضاء من الدول العربية.

--(بترا)

ع ن/م ف/ف ق

10/12/2023 17:31:10