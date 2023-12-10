جامعة الأميرة سمية تحصل على اعتماد معهد المحاسبين الإداريين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا) - حصل قسم المحاسبة في كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، على اعتماد معهد المحاسبين الإداريين، الهادف إلى تمكين المهنيين والعاملين في مجالات المحاسبة الإدارية والتمويل.

وأعربت رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة الاعتمادات المرموقة التي حصلت عليها الكلية بما فيها اعتماد AACSB عام 2020 واعتماد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ، وحصول قسم التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي على اعتماد معهد تشارترد للتسويق ، وهو ما يحقق رؤى سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء الجامعة، في سعيها لتطوير وتعزيز مكانة الجامعة على المستوى العالمي، والحصول على الاعتمادات الأكاديمية والمهنية الدولية.

وأشارت، إلى أن هذا الاعتماد المهني، يلبي أهداف الجامعة من خلال تقديم برامج أكاديمية نوعية توائم الاحتياجات المعاصرة لسوق العمل، وتزيد من تنافسية خريجي الجامعة.

من جانبه، أكد عميد الكلية الدكتور جورج سمور، أن حصول القسم على الاعتماد، هو تأكيد على مواءمة الخطة الدراسية لبرنامج المحاسبة في الجامعة مع متطلبات هذا الاعتماد، وبالتالي فإن طلبة وخريجي قسم المحاسبة في الجامعة سيكونون أكثر استعداداً للتقدم لإمتحان المحاسب الإداري المعتمد المعترف به عالميا، وسيكون خريجوها الأكثر كفاءة للتعيين في كبرى الشركات داخل الأردن وخارجه.

وأشار إلى أن الجامعة تعد ضمن قلة من الجامعات على مستوى الشرق الأوسط الحاصلة على هذا الاعتماد.

يذكر أن معهد المحاسبين الإداريين (IMA Endorsement)، تأسس عام 1919، وينتسب إليه أكثر من 140 ألف عضو من 150 دولة، و350 فرعا محليا للمتخصصين والطلبة، ويقع مقره الرئيس في ولاية نيوجيرسي الأميركيّة.

--(بترا)

أ ر/ ف م/ف ق

10/12/2023 17:28:55