جامعة الأميرة سمية تحصل على اعتماد معهد المحاسبين الإداريين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الأول (بترا) - حصل قسم المحاسبة في كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، على اعتماد معهد المحاسبين الإداريين، الهادف إلى تمكين المهنيين والعاملين في مجالات المحاسبة الإدارية والتمويل.
وأعربت رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة الاعتمادات المرموقة التي حصلت عليها الكلية بما فيها اعتماد AACSB عام 2020 واعتماد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ، وحصول قسم التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي على اعتماد معهد تشارترد للتسويق ، وهو ما يحقق رؤى سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء الجامعة، في سعيها لتطوير وتعزيز مكانة الجامعة على المستوى العالمي، والحصول على الاعتمادات الأكاديمية والمهنية الدولية.
وأشارت، إلى أن هذا الاعتماد المهني، يلبي أهداف الجامعة من خلال تقديم برامج أكاديمية نوعية توائم الاحتياجات المعاصرة لسوق العمل، وتزيد من تنافسية خريجي الجامعة.
من جانبه، أكد عميد الكلية الدكتور جورج سمور، أن حصول القسم على الاعتماد، هو تأكيد على مواءمة الخطة الدراسية لبرنامج المحاسبة في الجامعة مع متطلبات هذا الاعتماد، وبالتالي فإن طلبة وخريجي قسم المحاسبة في الجامعة سيكونون أكثر استعداداً للتقدم لإمتحان المحاسب الإداري المعتمد المعترف به عالميا، وسيكون خريجوها الأكثر كفاءة للتعيين في كبرى الشركات داخل الأردن وخارجه.
وأشار إلى أن الجامعة تعد ضمن قلة من الجامعات على مستوى الشرق الأوسط الحاصلة على هذا الاعتماد.
يذكر أن معهد المحاسبين الإداريين (IMA Endorsement)، تأسس عام 1919، وينتسب إليه أكثر من 140 ألف عضو من 150 دولة، و350 فرعا محليا للمتخصصين والطلبة، ويقع مقره الرئيس في ولاية نيوجيرسي الأميركيّة.
--(بترا)
أ ر/ ف م/ف ق
10/12/2023 17:28:55
MENAFN10122023000117011021ID1107566814
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.