وفد من فرسان مبادرة حقق يشاركون في برنامج التبادل الثقافي في طوكيو

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الأول (بترا)- شارك وفد يضم 12 فارساً وفارسة من مبادرة "حقق"، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، في برنامج التبادل الثقافي/ مجلس التعليم في مدينة طوكيو في اليابان، خلال تشرين الثاني الماضي.
وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، إن المشاركة جاءت بإشراف من وزارة التربية والتعليم، الشريك التنفيذي في مبادرة "حقق"، حيث زار الوفد المرافق التعليمية والثقافية في طوكيو، والمشاركة في الصفوف الدراسية مع الطلبة في المدارس اليابانية، إضافة إلى المشاركة في أنشطة النادي الطلابي مع طلاب المدارس في طوكيو، وزيارة السفارة الأردنية في طوكيو برفقة عدد من الطلاب اليابانيين لتعريفهم بالأردن.
ويهدف برنامج التبادل الثقافي، إلى تطوير قدرات ومهارات الشباب والشابات عن طريق التجربة والتفاعل مع طلبة يابانيين في بيئة متعددة الثقافات والمعارف، والسعي إلى إثراء خبرات الفرسان والفارسات وتعريفهم بثقافة أقرانهم في اليابان من خلال الاندماج في الحياة الدراسية والمشاركة في أنشطة النادي الطلابي اللامنهجية لـ5 أيام متتالية.
من جهتهم، عبّر الفرسان والفارسات عن نجاح التجربة وتحقيقها للأهداف المرجوة منها، حيث قال الفارس محمد الكساسبة "هذه تجربة أكثر من رائعة، تعلمنا فيها ثقافة اليابان ونمط الحياة المميز فيها، وهو ما عزز من مهارة التأقلم مع الاختلافات وتقبل الآخر".
وقالت الفارسة آن شحادة "تعرفنا على ثقافة الشعب الياباني وتقاليدهم وتفتحت آفاقنا على واحدة من التجارب الرائدة عالميّاً، وبنفس الوقت تمكّنا من التعريف بثقافتنا ومورثنا الأردني"، كما أن السفر في مرحلة الشباب كان له أثر كبير في تعزيز قدراتنا، وأنا متحمسة لنقل تجربتي لزملائي وزميلاتي".
--(بترا)
م ف/رق
10/12/2023 17:27:35
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