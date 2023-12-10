وفد من فرسان مبادرة حقق يشاركون في برنامج التبادل الثقافي في طوكيو

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- شارك وفد يضم 12 فارساً وفارسة من مبادرة "حقق"، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، في برنامج التبادل الثقافي/ مجلس التعليم في مدينة طوكيو في اليابان، خلال تشرين الثاني الماضي.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، إن المشاركة جاءت بإشراف من وزارة التربية والتعليم، الشريك التنفيذي في مبادرة "حقق"، حيث زار الوفد المرافق التعليمية والثقافية في طوكيو، والمشاركة في الصفوف الدراسية مع الطلبة في المدارس اليابانية، إضافة إلى المشاركة في أنشطة النادي الطلابي مع طلاب المدارس في طوكيو، وزيارة السفارة الأردنية في طوكيو برفقة عدد من الطلاب اليابانيين لتعريفهم بالأردن.

ويهدف برنامج التبادل الثقافي، إلى تطوير قدرات ومهارات الشباب والشابات عن طريق التجربة والتفاعل مع طلبة يابانيين في بيئة متعددة الثقافات والمعارف، والسعي إلى إثراء خبرات الفرسان والفارسات وتعريفهم بثقافة أقرانهم في اليابان من خلال الاندماج في الحياة الدراسية والمشاركة في أنشطة النادي الطلابي اللامنهجية لـ5 أيام متتالية.

من جهتهم، عبّر الفرسان والفارسات عن نجاح التجربة وتحقيقها للأهداف المرجوة منها، حيث قال الفارس محمد الكساسبة "هذه تجربة أكثر من رائعة، تعلمنا فيها ثقافة اليابان ونمط الحياة المميز فيها، وهو ما عزز من مهارة التأقلم مع الاختلافات وتقبل الآخر".

وقالت الفارسة آن شحادة "تعرفنا على ثقافة الشعب الياباني وتقاليدهم وتفتحت آفاقنا على واحدة من التجارب الرائدة عالميّاً، وبنفس الوقت تمكّنا من التعريف بثقافتنا ومورثنا الأردني"، كما أن السفر في مرحلة الشباب كان له أثر كبير في تعزيز قدراتنا، وأنا متحمسة لنقل تجربتي لزملائي وزميلاتي".

--(بترا)

م ف/رق

10/12/2023 17:27:35