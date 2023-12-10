الجامعة العربية تدعو لإعادة التفكير في احتفاليات إعلان حقوق الإنسان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 10 كانون الأول (بترا)- أكدت الجامعة العربية، أنه لا يمكن إحياء ذكرى مرور 75 عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع استمرار الصمت عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعب فلسطين.
وقالت في بيان اليوم الأحد، إن التاريخ يدون في سجله الأسود، موقف كل متخاذل في الدفاع عن حقوق شعب فلسطين وتنكر لمبادئ حقوق الإنسان.
ودعت الجامعة المجتمع الدولي إلى إعادة التفكير في احتفاليات اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واختيار سبل أكثر نجاعة ليشهد شعب فلسطين انتهاء ازدواجية المعايير في إنفاذ مبادئ حقوق الإنسان.
وتساءلت، "متى يمكننا أن نحتفل بإعلاء الحق في الحياة وتحقيق الكرامة والمساواة للجميع، بدلا من الاحتفال بالأرقام، ومتى يمكننا أن نحتفل بانعدام التمييز والفصل العنصري أو تحقيق العدالة والسلام".
--(بترا)
ن ا/ ن ح
10/12/2023 17:27:03
MENAFN10122023000117011021ID1107566812
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