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الجامعة العربية تدعو لإعادة التفكير في احتفاليات إعلان حقوق الإنسان

12/10/2023 2:42:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 10 كانون الأول (بترا)- أكدت الجامعة العربية، أنه لا يمكن إحياء ذكرى مرور 75 عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع استمرار الصمت عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعب فلسطين.
وقالت في بيان اليوم الأحد، إن التاريخ يدون في سجله الأسود، موقف كل متخاذل في الدفاع عن حقوق شعب فلسطين وتنكر لمبادئ حقوق الإنسان.
ودعت الجامعة المجتمع الدولي إلى إعادة التفكير في احتفاليات اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واختيار سبل أكثر نجاعة ليشهد شعب فلسطين انتهاء ازدواجية المعايير في إنفاذ مبادئ حقوق الإنسان.
وتساءلت، "متى يمكننا أن نحتفل بإعلاء الحق في الحياة وتحقيق الكرامة والمساواة للجميع، بدلا من الاحتفال بالأرقام، ومتى يمكننا أن نحتفل بانعدام التمييز والفصل العنصري أو تحقيق العدالة والسلام".
--(بترا)
ن ا/ ن ح
10/12/2023 17:27:03

MENAFN10122023000117011021ID1107566812

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