الوطنيّ لحقوق الإنسان يدعو العالم للنهوض بالتزاماته لوقف حرب الإبادة على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة استنهاض القيم الإنسانية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد مرور 75 عاما عليه، والذي يصادف اليوم في ظل ما يشهده قطاع غزة وفلسطين من عدوان إسرائيلي.

وأوضح المركز في بيان اليوم الأحد، أن هذا الإعلان يكتسب أهميةً خاصةً على الصعيد الحقوقيّ، باعتماد الوثيقة الحقوقية الأساسية والتي شكّلت خلاصة التجربة البشرية الحقوقية، باعتبارها أول توافق دوليّ على الحدّ الأدنى من المعايير المشتركة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته.

وبين أن هذه المناسبة الحقوقيّة تأتي هذا العام في ظل عدوان تمارسه إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وعموم أراضيه، والذي ترتكب خلاله جرائم حرب وإبادة جماعية، وتُنتهك خلاله الاتفاقيات الدولية كافة في مجال القانون الدولي الإنسانيّ والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد المركز أن ذلك يعد تجاوزا وانتهاكا لهذين القانونين وللضمانات القانونية الواردة فيهما، والتي تكفل حماية خاصة للأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة والصحفيين والطواقم الطبية ومقدمي المساعدات وبصورة عامة المدنيين.

كما استهدف العدوان الأعيان المدنية والثقافية والمؤسسات الصحفية والإعلامية والمدارس والمستشفيات، مبينا أن هذه الاعتداءات التي تشكل في مجملها جرائم ضد الإنسانية، تتطلب اتخاذ جميع الدول وفقا لالتزاماتها الدولية الإجراءات اللازمة لوقف هذا العدوان.

وأكد المركز ضرورة الوقف الفوري لهذه الأعمال العدائية، ونهوض المجتمع الدوليّ وجميع أجهزة الأمم المتحدة بمسؤولياتهم في التصدي لهذا العدوان، وأن لا ينسى العالم أن تبنّي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء ابتداءً لتجنيب العالم ويلات الحروب التي قاست منها البشرية، وهو الأمر الذي أكده ميثاق الأمم المتحدة.

وفي هذا الإطار، دعا المركز بشكل خاص المجتمع الدولي ومؤسساته اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصا تطبيق القرار الصادر عن الأمم المتحدة بتاريخ 26 تشرين الأول 2023 الذي جاء بمبادرة أردنية وحظي بتصويت 120 دولة، والذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية والتهجير القسري وتسهيل مرور المساعدات وعدم الاعتداء على المستشفيات والمدارس والأعيان المدنية.

كما تضمن مساندة إجراء الأمين العام للأمم المتحدة بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، بعيداً عن ازدواجية المعايير، والتي تحمل رسائل للشعب الفلسطينيّ عموماً وقطاع غزة بشكل خاص أن حياتهم ليست بذات الأهمية ولا تستحق الرعاية والاهتمام اللازمين.

--(بترا)

ه ع/ف م/ف ق

10/12/2023 17:26:00