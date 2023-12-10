محاضرة في جامعة آل البيت حول السياسة النقدية في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 10 كانون الأول (بترا)- نظمت جامعة آل البيت، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، محاضرة حول السياسة النقدية في الأردن، وذلك انطلاقاً من رسالة الجامعة في التعاون والتنسيق مع المؤسسات والوزارات الحكومية والقطاع الخاص.

واستضافت المحاضرة المدير التنفيذي لدائرة الأبحاث في البنك المركزي الدكتور نضال العزام، بحضور أعضاء هيئة التدريس بكلية الأعمال في الجامعة.

وبين عميد كلية الأعمال الدكتور مرعي بني خالد، دور الكلية ورسالتها وأهدافها في إيجاد تعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة، مستعرضاً أهمية المحاضرات اللامنهجية في تطبيق المساقات وربطها مع سوق العمل.

بدوره، بين الدكتور العزام أهداف البنك المركزي، والإطار التشغيلي للسياسة النقدية في الأردن، وأدوات السياسة النقدية التقليدية وغير التقليدية، مشيرا إلى أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي حافظت على الاستقرار النقدي في المملكة في ظل الحالة الكبيرة من عدم اليقين التي يشهدها العالم والمنطقة.

ولفت إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة برفع أسعار الفائدة كان لها دور أيضاً في احتواء الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني، حيث كان معدل التضخم المُسجل في الأردن من بين أقل المعدلات المسجلة في المنطقة والعالم.

واستعرض أداء العديد من المؤشرات النقدية والاقتصادية، مشيراً إلى أن البنك المركزي حافظ على احتياطيات جيدة من العملات الأجنبية فاقت 17 مليار دينار.

وأوضح أن معدل الدولرة انخفض إلى 18 بالمئة قياساً مع معدل فاق 20 بالمئة قبل تداعيات جائحة كورونا، ما يعكس الثقة بالاقتصاد الوطني بشكل عام، لافتا إلى أنه على الرغم من السياسة النقدية التشددية للبنك المركزي، إلا أن الاقتصاد سجل نمواً بلغ 2.4 بالمئة خلال عام 2022، وارتفع إلى 2.7 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي 2023.

كما بين العزام أن القطاع المصرفي سليم ومتين وقادر على تحمل الصدمات، مؤكداً أن تصنيف الأردن ائتمانياً مستقر بالرغم من التحديات التي يشهدها العالم والمنطقة.

--(بترا)

ه ق/رق

10/12/2023 17:11:35