البادية النيابية تزور بنك تنمية المدن والقرى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10كانون الأول (بترا)- أكدت رئيسة لجنة الريف والبادية النيابية عبير الجبور الدور الريادي والتنموي والخدمي لبنك تنمية المدن والقرى في مناطق المملكة المختلفة.

وأشارت الجبور خلال زيارتها للبنك اليوم الأحد، ولقائها المدير العام أسامة العزام إلى ضرورة أن تشمل خدمات البنك بلديات البادية والريف في المملكة، لافتة إلى أن مساحة البادية تشكل 82 بالمئة من مساحة المملكة.

وأكدت استعداد اللجنة على دعم ومساعدة البنك بما يسهم في تطوير أعماله، وتحقيق أهدافه خاصة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، وإجراء الدراسات والجدوى الاقتصادية على المشاريع القائمة والمستقبليه التي ينفذها البنك، بهدف البناء عليها والاستفادة منها مستقبلا.

وبينت الجبور ضرورة أن تستفيد بلديات البادية من المشاريع التنموية لمنع الهجرة الداخلية، وأن يجري توزيعها بشكل عادل، مؤكدة دور البنك في المسؤولية المجتمعية والتنموية، وإيجاد فرص عمل للشباب.

من جهته، عرض العزام لأبرز إنجازات وخطط المستقبلية للبنك الذي يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتوزيع خدماته لتشمل جميع بلديات المملكة من خلال قانونه الجديد الذي يحقق الأهداف التنموية.

وبين دور البنك التنموي في تحديد الأولويات والاحتياجات في البلديات المختلفة، التي تسهم في توفير فرص عمل وتحقيق التنمية ضمن أولويات يحددها المجتمع المحلي.

ولفت إلى أن مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي الذي ينفذه البنك بالتعاون مع عدد من الجهات المانحة، يركز على بلديات استضافت اللجوء السوري، لافتا إلى أنه بدأ في 9 بلديات ووصل الآن إلى 28 بلديّة بمجالات وخدمات مختلفة، كفتح وتعبيد الشوارع، وايجاد فرص عمل.

وتطرق العزام خلال اللقاء الذي حضره عضو اللجنة النائب هادية السرحان، ونائب مدير عام البنك الدكتور محمد الحراحشة، إلى صندوق دعم المحافظات الذي أصبح تابعا للبنك وأهميته في تحقيق التنمية، إضافة إلى التعاون والتشاركية بين البلديات والقطاع الخاص في موضوع الاستثمارات، وتهيئة البيئة والظروف الجاذبة لذلك.

--(بترا)

ن ع/م ف/ف ق

10/12/2023 17:04:49