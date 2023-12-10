رئيسا النواب وغرفة تجارة قطر يؤكدان أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ورئيس غرفة تجارة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، أهمية تعزيز التعاون التجاري الأردني القطري المشترك، وذلك على هامش زيارة رسمية يجريها الصفدي بدعوة من رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم.

وشدد الصفدي على متانة العلاقات الأردنية القطرية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لافتاً إلى أن الأردن لديه مشروع تحديث شامل أطلقه جلالة الملك يشمل مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، ويعد ملف الاستثمار ركناً أساسياً في رؤية التحديث الاقتصادي.

ودعا الصفدي في اللقاء الذي حضرته نائب السفير الأردني دانا خريس، إلى بناء شراكات حقيقية وفاعلة بين رجال الأعمال القطريين والأردنيين، في ظل وجود دعم من قيادتي البلدين، وتنظيم زيارات متبادلة لهم بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة والتباحث في إقامة مشاريع مشتركة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وقال الصفدي، إن الكفاءات الأردنية في قطر محط فخر واعتزاز، وهي خير سفير للوطن، وتلقى إشادة من الكثيرين من المسؤولين القطريين، إذ أسهمت في دعم عجلة الانتاج ونقل المعرفة، معبراً عن التقدير الكبير لقطر لما تقدمه من تسهيلات لدخول الكفاءات الأردنية المؤهلة.

من جهته، وصف الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، العلاقات الأردنية القطرية بالوثيقة والراسخة وعلى المستويات كافة، مؤكدا الحرص على تطويرها بتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.

ووصف المملكة بالبيئة الاستثمارية المفضلة لكثير من المستثمرين القطريين، لما تتمتع به من أمن واستقرار وبنية تحتية متطورة وكفاءات مؤهلة، وبيئة استثمار جاذبة.

وقال إن لدى غرفة التجارة القطرية حرصا كبيرا على إنشاء تحالفات اقتصادية وتجارية واستثمارية مشتركة، مؤكداً أهمية الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، من خلال فعاليات تنظمها الغرفة مع الجانب الأردني.

وأشار إلى أن الفرصة مهيأة أمام أصحاب الأعمال القطريين والأردنيين لإقامة تحالفات وشراكات تجارية في كلا البلدين، بخاصة مع توفر المناخ الاستثماري الجاذب.

--(بترا)

م خ/ ن ح/ف ق

10/12/2023 16:52:30