اختتام ورشة العمل المتخصصة حول مشروع Ptx والهيدروجين الأخضر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الأول (بترا)- أكدت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة أماني العزام، أن الاردن ممثلاً بالوزارة يدرك أهمية تحول الطاقة وأنظمة الطاقة المستدامة، وقد تم اتخاذ خطوات مهمة بهذا الصدد.
جاء ذلك خلال رعايتها اليوم الاحد، تخريج 20 مشاركا في اختتام ورشة العمل المتخصصة حول Power-to-X والهيدروجين الأخضر في الأردني، بحضور رئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور اسماعيل الحنطي، ونائب رئيس الجامعة الألمانية الاردنية، وممثل GIZ في الأردن.
وبينت العزام "يُعترف بالأردن إقليمياً ودولياً كواحدة من الدول الرائدة في تعزيز الطاقة المتجددة، فقد تضمنت اهداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة الأردنية (2020-2030) تطوير منظومة قطاع الطاقة في الأردن ليصبح مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بكافة أشكالها، ويتضمن ذلك زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 31 بالمئة بحلول عام 2030، مع رؤية تستهدف الوصول إلى 50 بالمئة بحلول عام 2030.
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على صياغة استراتيجية الهيدروجين الأخضر، والتي سيتم إطلاقها قريباً، موضحة بأن الهيدروجين الأخضر سيلعب دورا حاسما في المستقبل، لانخفاض تكلفة توليده من الطاقة المتجددة وتطبيقاته المتنوعة في قطاعات الصناعة والتكرير والنقل وتوليد الكهرباء.
وأضافت "تم توقيع 13 مذكرة تفاهم في مجال الهيدروجين الأخضر، منها 5 مذكرات تم توقيعها قبل أيام قليلة خلال مؤتمر COP28، بمشاركة شركات وطنية ودولية بهدف إجراء دراسات جدوى لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، سعيا لتعزيز عملية تحول الطاقة، والتوجه نحو الطاقة النظيفة وزيادة تغلغلها في نظام الطاقة الاردني، ما يقودنا الى الوفاء بالتزاماتنا بإزالة الكربون عن طريق تقليل انبعاثاته".
وثمنت جهود المنظمين للتدريب العملي والموضوعات التي تناولها التدريب والتي تدفع الجميع إلى اتخاذ خطوات مهمة في مجال الهيدروجين الأخضر في الأردن، مع ضرورة تعزيز التعاون والعمل مع الشركاء لتلبية متطلبات العمل مثل المهن اليدوية والفنية، والتدريب الفني، ودعم تطوير القوى العاملة الماهرة، والتعليم، وبناء القدرات في مجال الطاقة المتجددة.
من جانبه، أوضح الدكتور الحنطي، أهمية مشاريع Power-to-X في دعم رؤى انتقال الطاقة، مشيرا الى دور القطاع الخاص في هذا المجال، والذي اتضح من خلال الزيارات التي نفذت الى منشآت ذات اهتمام واسع بتقنيات انتقال الطاقة في مجال Power-to-X.
واشار الى الاهتمام الذي توليه جامعة الحسين التقنية في بناء القدرات في مجال انتقال الطاقة واستدامتها وخلق فرص العمل مستقبلا.
وفي ذات السياق، اعتبر مندوب رئيس الجامعة الألمانية الاردنية الدكتور هاني محسن، أن تقنية الهيدروجين الأخضر من الابتكارات البيئية الرائدة، وتسهم في تحويل الطاقة بشكل مستدام، مؤكدا ان هذه التقنية تلعب دورا في تعزيز الاقتصاد وتعزيز الاستدامة، لافتا الى الجهود المشتركة بين جامعتي الحسين التقنية والألمانية الاردنية بالشراكة مع الوكالة الألمانية هي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو مستقبل أكثر استدامة.
وتوقع أن توفر هذه التقنية العديد من الفرص في تحقيق ما يسعى اليه الاردن نحو التحول الى الطاقة المستدامة والتنمية المستدامة وتخفيض الانبعاثات، مما يسهم في حماية البيئة وتقليل الأثر البيئي.
بدورها، قالت مديرة مشاريع منظمة الطاقة والمناخ والبيئة GIZ في الأردن كرستيانا هاجيندر أن زيادة المعرفة في الاوساط الأكاديمية خطوة مهمة نحو تطوير حلول الطاقة الخضراء في الاردن، مشيرة الى ان هذا التدريب تم إنجازه ضمن الاتفاقيات الثنائية مع الجامعة الألمانية الأردنية وجامعة الحسين التقنية، وهو يعكس التعاون والالتزام المشترك لتعزيز الابتكار العلمي والبحث والتعليم في مجال تقنيات الهيدروجين الاخضرو PtX.
وعولت هاجيندر على إمكانات الطاقة الخضراء في العديد من القطاعات مثل الطيران، الشحن والنقل الثقيل والصناعات، مما سيخلق قيمة مضافة ووظائف جديدة تحتاج الى مهارات جديدة أيضا، لافتة الى دور جامعتي الحسين التقنية والجامعة الالمانية الاردنية في وضع الأساس لدمج البرامج التي تركز على الهيدروجين في المناهج التعليمية، مما يضمن جهوزية الجيل القادم وتسلحه بالخبرة الفنية اللازمة للتعامل مع تقنيات جديدة في مشهد الطاقة المتطور.
يشار الى أن التدريب المتخصص حول" Power-to-X والهيدروجين الأخضر للسياق الأردني"مقدم لـ20 مشاركا من المؤسسات والأوساط الأكاديمية والصناعية في موضوعات تشمل متطلبات الهيدروجين، والإنتاج والتخزين والنقل والتطبيقات، والاستخدام الحالي للهيدروجين في الأردن، وتقييم المهارات، والجدوى الاقتصادية.
ونظم الورشة، جامعة الحسين التقنية، وأكاديمية الطاقة الألمانية، والجامعة الالمانية الاردنية، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وتغير المناخ، ومركز PtX الدولي.
--(بترا)
م ف/رق
10/12/2023 16:50:47
MENAFN10122023000117011021ID1107566806
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