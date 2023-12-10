اختتام ورشة العمل المتخصصة حول مشروع Ptx والهيدروجين الأخضر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- أكدت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة أماني العزام، أن الاردن ممثلاً بالوزارة يدرك أهمية تحول الطاقة وأنظمة الطاقة المستدامة، وقد تم اتخاذ خطوات مهمة بهذا الصدد.

جاء ذلك خلال رعايتها اليوم الاحد، تخريج 20 مشاركا في اختتام ورشة العمل المتخصصة حول Power-to-X والهيدروجين الأخضر في الأردني، بحضور رئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور اسماعيل الحنطي، ونائب رئيس الجامعة الألمانية الاردنية، وممثل GIZ في الأردن.

وبينت العزام "يُعترف بالأردن إقليمياً ودولياً كواحدة من الدول الرائدة في تعزيز الطاقة المتجددة، فقد تضمنت اهداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة الأردنية (2020-2030) تطوير منظومة قطاع الطاقة في الأردن ليصبح مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بكافة أشكالها، ويتضمن ذلك زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 31 بالمئة بحلول عام 2030، مع رؤية تستهدف الوصول إلى 50 بالمئة بحلول عام 2030.

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على صياغة استراتيجية الهيدروجين الأخضر، والتي سيتم إطلاقها قريباً، موضحة بأن الهيدروجين الأخضر سيلعب دورا حاسما في المستقبل، لانخفاض تكلفة توليده من الطاقة المتجددة وتطبيقاته المتنوعة في قطاعات الصناعة والتكرير والنقل وتوليد الكهرباء.

وأضافت "تم توقيع 13 مذكرة تفاهم في مجال الهيدروجين الأخضر، منها 5 مذكرات تم توقيعها قبل أيام قليلة خلال مؤتمر COP28، بمشاركة شركات وطنية ودولية بهدف إجراء دراسات جدوى لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، سعيا لتعزيز عملية تحول الطاقة، والتوجه نحو الطاقة النظيفة وزيادة تغلغلها في نظام الطاقة الاردني، ما يقودنا الى الوفاء بالتزاماتنا بإزالة الكربون عن طريق تقليل انبعاثاته".

وثمنت جهود المنظمين للتدريب العملي والموضوعات التي تناولها التدريب والتي تدفع الجميع إلى اتخاذ خطوات مهمة في مجال الهيدروجين الأخضر في الأردن، مع ضرورة تعزيز التعاون والعمل مع الشركاء لتلبية متطلبات العمل مثل المهن اليدوية والفنية، والتدريب الفني، ودعم تطوير القوى العاملة الماهرة، والتعليم، وبناء القدرات في مجال الطاقة المتجددة.

من جانبه، أوضح الدكتور الحنطي، أهمية مشاريع Power-to-X في دعم رؤى انتقال الطاقة، مشيرا الى دور القطاع الخاص في هذا المجال، والذي اتضح من خلال الزيارات التي نفذت الى منشآت ذات اهتمام واسع بتقنيات انتقال الطاقة في مجال Power-to-X.

واشار الى الاهتمام الذي توليه جامعة الحسين التقنية في بناء القدرات في مجال انتقال الطاقة واستدامتها وخلق فرص العمل مستقبلا.

وفي ذات السياق، اعتبر مندوب رئيس الجامعة الألمانية الاردنية الدكتور هاني محسن، أن تقنية الهيدروجين الأخضر من الابتكارات البيئية الرائدة، وتسهم في تحويل الطاقة بشكل مستدام، مؤكدا ان هذه التقنية تلعب دورا في تعزيز الاقتصاد وتعزيز الاستدامة، لافتا الى الجهود المشتركة بين جامعتي الحسين التقنية والألمانية الاردنية بالشراكة مع الوكالة الألمانية هي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو مستقبل أكثر استدامة.

وتوقع أن توفر هذه التقنية العديد من الفرص في تحقيق ما يسعى اليه الاردن نحو التحول الى الطاقة المستدامة والتنمية المستدامة وتخفيض الانبعاثات، مما يسهم في حماية البيئة وتقليل الأثر البيئي.

بدورها، قالت مديرة مشاريع منظمة الطاقة والمناخ والبيئة GIZ في الأردن كرستيانا هاجيندر أن زيادة المعرفة في الاوساط الأكاديمية خطوة مهمة نحو تطوير حلول الطاقة الخضراء في الاردن، مشيرة الى ان هذا التدريب تم إنجازه ضمن الاتفاقيات الثنائية مع الجامعة الألمانية الأردنية وجامعة الحسين التقنية، وهو يعكس التعاون والالتزام المشترك لتعزيز الابتكار العلمي والبحث والتعليم في مجال تقنيات الهيدروجين الاخضرو PtX.

وعولت هاجيندر على إمكانات الطاقة الخضراء في العديد من القطاعات مثل الطيران، الشحن والنقل الثقيل والصناعات، مما سيخلق قيمة مضافة ووظائف جديدة تحتاج الى مهارات جديدة أيضا، لافتة الى دور جامعتي الحسين التقنية والجامعة الالمانية الاردنية في وضع الأساس لدمج البرامج التي تركز على الهيدروجين في المناهج التعليمية، مما يضمن جهوزية الجيل القادم وتسلحه بالخبرة الفنية اللازمة للتعامل مع تقنيات جديدة في مشهد الطاقة المتطور.

يشار الى أن التدريب المتخصص حول" Power-to-X والهيدروجين الأخضر للسياق الأردني"مقدم لـ20 مشاركا من المؤسسات والأوساط الأكاديمية والصناعية في موضوعات تشمل متطلبات الهيدروجين، والإنتاج والتخزين والنقل والتطبيقات، والاستخدام الحالي للهيدروجين في الأردن، وتقييم المهارات، والجدوى الاقتصادية.

ونظم الورشة، جامعة الحسين التقنية، وأكاديمية الطاقة الألمانية، والجامعة الالمانية الاردنية، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وتغير المناخ، ومركز PtX الدولي.

--(بترا)

م ف/رق

10/12/2023 16:50:47

