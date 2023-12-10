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السفير العموش يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإندونيسي

12/10/2023 2:42:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10كانون الأول (بترا)- قدم السفير صدقي العموش، أوراق اعتماده لرئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، جوكو ويدودو، كسفيرٍ معتمدٍ ومقيم للمملكة لدى جمهورية إندونيسيا، خلال مراسم جرت في قصر ميرديكا الرئاسي في العاصمة جاكرتا.
ونقل السفير العموش تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، وتمنياته للشعب الإندونيسي بمزيد من التقدم والنماء.
بدوره، طلب الرئيس ويدودو نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين.
وأبدى اهتمام الحكومة الإندونيسية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزيرة الخارجية ريتنو مرصودي، ومدير عام إدارة المراسم والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، ورئيس مراسم الدولة السفير أندي رحميانتو.
--(بترا)
ص خ/م ف/ف ق
10/12/2023 16:46:21

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