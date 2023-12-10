السفير العموش يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإندونيسي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10كانون الأول (بترا)- قدم السفير صدقي العموش، أوراق اعتماده لرئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، جوكو ويدودو، كسفيرٍ معتمدٍ ومقيم للمملكة لدى جمهورية إندونيسيا، خلال مراسم جرت في قصر ميرديكا الرئاسي في العاصمة جاكرتا.
ونقل السفير العموش تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، وتمنياته للشعب الإندونيسي بمزيد من التقدم والنماء.
بدوره، طلب الرئيس ويدودو نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين.
وأبدى اهتمام الحكومة الإندونيسية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزيرة الخارجية ريتنو مرصودي، ومدير عام إدارة المراسم والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، ورئيس مراسم الدولة السفير أندي رحميانتو.
--(بترا)
ص خ/م ف/ف ق
10/12/2023 16:46:21
MENAFN10122023000117011021ID1107566805
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