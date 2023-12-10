رئيس النواب بالإنابة يؤكد ضرورة تضافر الجهود للنهوض بالسياحة العلاجية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- دعا رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور عبدالرحيم المعايعة، إلى ضرورة تضافر جهود جميع المؤسسات الوطنية للنهوض بالسياحة العلاجية، لما تشكله من أهمية كبيرة في رفد الاقتصاد الوطني.

وقال المعايعة، خلال ترؤسه اجتماعا خصصته لجنة الصحة والغذاء النيابية اليوم الأحد، إن الأردن يعتبر وجهة سياحية كونه يمتلك مقومات وفرص عديدة ما يتطلب اتخاذ قرارات وخطوات تسهم في تهيئة البنى التحتية، وتطوير خدمات السياحة العلاجية، لتبقى قادرة على المنافسة في ظل ظروف المنطقة الصعبة.

وحضر الاجتماع وزيرا الصحة الدكتور فراس الهواري، والسياحة والآثار مكرم القيسي، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، ونقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، وأمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الدكتور رائد الشبول، ومدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار في وزارة الداخلية، الدكتور باسم الدهامشة.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الدكتور محمد الخلايلة، إن الرعاية الصحية والسياحة العلاجية من أولويات النمو ‏الاقتصادي الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد الخلايلة، أهمية تطوير القطاع الصحي، والحفاظ على مكانته المتميزة، باعتباره داعماً ‏للسياحة العلاجية ليبقى الأردن المقصد الأول للعلاج في الإقليم.

ولفت إلى أن الأردن يتمتع بكفاءات وإمكانيات متميزة، فضلا عن بنية تحتية تمكنه من استقبال كل من يرغب بالعلاج، مؤكدا ضرورة استغلال موقع المملكة الاستراتيجي وتعزيز مكانتها المتقدمة في السياحة العلاجية.

ودعا الخلايلة، الحكومة إلى تطوير منظومة السياحة العلاجية، وجعل الأردن مركزاً إقليمياً لها، وتحسين بيئة الأعمال والتشريعات وتطوير إجراءات الترخيص لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال السياحة العلاجية.

بدورهم، أكد النواب الحضور؛ عمر النبر، وهايل عياش، وصالح الوخيان، ودينا البشير، وهيثم زيادين، وغازي الذنيبات، ورمزي العجارمة، وتيسير كريشان، ومحمود الفرجات، ومحمد الشطناوي ضرورة تعزيز الوعي والتثقيف بشأن أهمية السياحة العلاجية وما تعود به على الاقتصاد ، وتفعيل دور الإعلام المهم في نقل الإنجازات الطبية المميزة، والابتعاد عن السلبيات التي تسيء لسمعة الأردن الطبية.

وأشاروا الى أن تسويق الأردن كوجهة للسياحة العلاجية والاستشفائية يحتاج إلى تضافر جهود جميع الجهات المعنية، وعقد ندوات ومؤتمرات علمية ودولية عن أهمية مياه البحر الميت والمصادر الطبيعية في علاج الأمراض، بالإضافة إلى ايجاد مراكز متخصصة في زراعة الأعضاء وزراعة الكلى، ووضع تسعيرة واضحة تلزم جميع المستشفيات والمراكز المتخصصة، بما يسهم في مزيد من الشفافية، وجلب المزيد من السياح.

وأكدوا أن وجود مراكز متخصصة يزيد من قدرة القطاع على التنافسية والتأهيل، كما أن إجراء عمليات علاجية بدقة أكبر، يسهم في تعزيز السياحة العلاجية.

وتساءلوا عن استراتيجيات التسويق للاردن كواجهة رائدة للسياحة العلاجية، وكيف يمكن تحسين الترويج للخدمات الطبية المتاحة فيها؟، وما هي السياسات والتشريعات التي يمكن تطبيقها لتحفيز نمو هذا القطاع ؟.

من جانبه، أكد الوزير القيسي، أن قطاع السياحة العلاجية في الأردن يحظى بسمعة جيدة في الخارج خاصة في الدول العربية التي سبق أن اعتمدت الأردن مقصدا لمعالجة مرضاها مثل اليمن وليبيا ودول خليجية وغيرها.

وبين أن الاضطرابات التي شهدتها المنطقة أدت إلى تراجع المعالجات في المستشفيات والمراكز الصحية الأردنية، مؤكدا أن السياحة العلاجية تلعب دورا مهما في تصدير الإمكانيات والقدرات السياحية والطبية والدوائية في الأردن، ولها مكاسب مالية واقتصادية ثمينة تعود بالفائدة على الناتج المحلي والاقتصاد الوطني.

واستعرض القيسي الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة العلاجية، مبينا أن هذه الاستراتيجية جاءت بتشاركية مع وزارة الصحة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة.

وأشار إلى أن قطاع السياحة في الأردن يشكل ما نسبته 14.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن سبب تراجع السياحة العلاجية في الأردن هو صعوبة الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة.

من ناحيته ثمن الوزير الهواري، جهود لجنة الصحة النيابية وزياراتها الميدانية للاطلاع على الواقع الصحي في المملكة، مؤكدا أهمية التشاركية والتشبيك الايجابي لتحقيق المصلحة العامة.

وأوضح أنه رغم التحديات والظروف المحيطة والتي كان من أبرزها أزمة كورونا، "إلا أننا استطعنا أن نحقق حالة كبيرة من التعافي من هذه الأزمة وصلت نسبته 80 بالمئة".

وأشار إلى أن قطاع السياحة العلاجية في الأردن، يعتمد على ثلاثة أركان رئيسة هي: السمعة والترويج، وسهولة الوصول، وتحقيق التنافسية .

وبين الهواري أن من أبرز الميزات التي أسهمت في نجاح الأردن كمقصد إقليمي للسياحة العلاجية الاستشفائية، هي: توفر الكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة، فضلا عن كون الأردن يتميز ببنية تحتية طبية متطورة.

وقال ان الوزارة وضعت بالتعاون مع نقابة الأطباء لائحة أجور لتحقيق التنافسية.

من ناحيته، أكد الدهامشة أن وزارة الداخلية تعمل ضمن إطار تشاركي مع جميع الجهات المعنية لتذليل المعيقات والتحديات التي تواجه قطاع السياحة العلاجية.

وأشار إلى تفعيل التأشيرة الإلكترونية التي تسمح للزائر بالحصول عليها في المطار، وتمديد مدة التأشيرات ورفع عدد المرافقين إلى 3 اشخاص .

وأكد أن الوزارة تتوخى المواءمة بين الحاجات الامنية والاقتصادية والسياسية، بحيث لا يتم استخدام الغايات من السياحة العلاجية لغايات اللجوء.

--(بترا)

م خ/ ن ح/ف ق

10/12/2023 16:44:55