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حزب نماء يثمن دور الأردن الداعي لوقف الحرب على غزة

12/10/2023 2:42:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- أكد حزب نماء، أن حقوق الإنسان ليست اختراعًا غربيًا، بل هي مزيج من الإرث الحضاري للديانتين الإسلامية والمسيحية، اللتين تؤكدان حق الإنسان في الدفاع عن أرضه وعرضه.
وأشار الحزب في بيان، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى 75 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى أن الحرب المدمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تمثل انتهاكًا صارخًا لتلك الحقوق.
واستنكر الحزب سلوك العالم الغربي، في ممارسة أبشع صور حقوق الإنسان، وذلك من خلال دعمهم للمحتل الغاصب، والتورط في جرائم الإبادة، والقتل، والتشريد للأبرياء في قطاع غزة.
وأضاف الحزب أن هذه المواثيق الدولية أصبحت اليوم على المحك وتهدد السلم العالمي، مما يجعل العرب والمسلمين يعيدون النظر فيها.
وثمن الحزب دور الأردن الداعي الى وقف الحرب المدمرة على غزة، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في تلك المواثيق الدولية التي تهدد السلم العالمي، وتهدد بنشوء التطرف مجددًا بأشكاله كافة.
--(بترا)
ن ن/ ف م
10/12/2023 16:44:29

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