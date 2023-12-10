حزب نماء يثمن دور الأردن الداعي لوقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الأول (بترا)- أكد حزب نماء، أن حقوق الإنسان ليست اختراعًا غربيًا، بل هي مزيج من الإرث الحضاري للديانتين الإسلامية والمسيحية، اللتين تؤكدان حق الإنسان في الدفاع عن أرضه وعرضه.
وأشار الحزب في بيان، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى 75 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى أن الحرب المدمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تمثل انتهاكًا صارخًا لتلك الحقوق.
واستنكر الحزب سلوك العالم الغربي، في ممارسة أبشع صور حقوق الإنسان، وذلك من خلال دعمهم للمحتل الغاصب، والتورط في جرائم الإبادة، والقتل، والتشريد للأبرياء في قطاع غزة.
وأضاف الحزب أن هذه المواثيق الدولية أصبحت اليوم على المحك وتهدد السلم العالمي، مما يجعل العرب والمسلمين يعيدون النظر فيها.
وثمن الحزب دور الأردن الداعي الى وقف الحرب المدمرة على غزة، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في تلك المواثيق الدولية التي تهدد السلم العالمي، وتهدد بنشوء التطرف مجددًا بأشكاله كافة.
--(بترا)
ن ن/ ف م
10/12/2023 16:44:29
MENAFN10122023000117011021ID1107566803
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