9 شهداء جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة
التاريخ
12/10/2023 2:42:47 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 10 كانون الأول (بترا)- استشهد 9 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال، عددا من المنازل في جباليا البلد، شمال قطاع غزة.
10/12/2023 16:36:09
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