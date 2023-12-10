اجتماع لمناقشة الوضع السياحي في ظل المستجدات الإقليمية الراهنة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- نظمت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، اليوم الأحد، اجتماعاً لمناقشة الوضع السياحي في ظل المستجدات الاقليمية الراهنة.

وحضر الاجتماع، وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة نايف الفايز، ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي فارس بريزات، ومدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، وعدد من شركات السياحة الوافدة والفنادق والمعنيين بالشأن السياحي.

وناقش الحضور، خطط العمل للسياحة الوافدة للأعوام المقبلة، والتي تشمل المثلث الذهبي، وأساليب دعم التجارب السياحية والمجتمعات المحلية في محافظات المملكة.

وقدم وزير السياحة خلال الإجتماع، عرضا عن أرقام العام 2023، والمستهدفات التي تحققت حسب رؤية التحديث الاقتصادي لهذا العام.

وقال، إنه على الرغم من الأحداث الجارية بالمنطقة، فإن عام 2023 يعتبر قياسياً للقطاع السياحي من حيث أعداد السياح والدخل السياحي.

وأشار إلى الخطوات التي قامت بها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلة بالجمعيات السياحية كافة، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجان دائمة الانعقاد ممثلة بالمؤسسات ذات الاختصاص والقطاع الخاص، وبرئاسة وزارة السياحة، وذلك للتعامل مع أية آثار للأزمة على القطاع.

وقال إن القطاع السياحي تحديدا، كان عرضة للأزمات التي حدثت في المنطقة، وأثرت به بسبب الحساسية الخاصة لهذا القطاع، إلا أنه أثبت عبر عشرات السنين من التجارب أنه قطاع مرن ومنيع وقادر على التعافي بشكل كبير.

وتابع القيسي، ان مقارنة هذه الأزمة مع جائحة كورونا غير دقيقة، حيث أن الجائحة كانت أزمة عالمية أغلقت بسببها حدود معظم دول العالم وأقفلت مطاراتها، بينما الأردن اليوم لم يغلق حدوده ولا أجواءه، بل أن الطرف الآخر هو من قام بهذا، وأن الأردن ليس منطقة حرب بل هو آمن وأبوابه مفتوحة للسياحة.

وخلال إجابته على أسئلة الحضور، بين القيسي أن فتح الأسواق الجديدة مثل أفريقيا، وبحث إعادة النظر للسماح للطيران الروسي بالهبوط في مطارات الأردن، والعمل على استمرار التسويق للأردن بشكل مكثف وفعال في الأسواق ذات الإهتمام، والعمل على تجويد المنتجات والتدريب والتأهيل للعمالة في القطاع السياحي، إلى جانب العمل على استدامة المواقع الأثرية والحفاظ عليها، هي من أهم الخطوات التي تقوم وزارة السياحة والآثار.

من جهتها، أكدت رئيسة الجمعية غادة النجار، أهمية التشاركية بين القطاعين العام و الخاص، والعمل يداً بيد مع كافة المعنيين في هذا المجال، للسير ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن للأعوام 2021-2025.

--(بترا)

ح خ/ف م/رق

10/12/2023 16:33:28