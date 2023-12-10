تلفريك عجلون يستقبل زواره غدا
التاريخ
12/10/2023 2:42:45 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الأول (بترا)- أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، أن تلفريك عجلون سيبدأ باستقبال زواره غدا الاثنين.
وقالت المجموعة في بيان اليوم الأحد، إن مواعيد استقبال زوار التلفريك سيكون حسب الجدول المعتاد، وذلك ما لم يطرأ أي ظروف جوية استثنائية تؤدي إلى التوقف، وسيكون دوام التلفريك من 11 صباحا إلى 6 مساء.
--(بترا)
م م/م ف/رق
10/12/2023 16:30:02
MENAFN10122023000117011021ID1107566800
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