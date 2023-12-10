تلفريك عجلون يستقبل زواره غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، أن تلفريك عجلون سيبدأ باستقبال زواره غدا الاثنين.

وقالت المجموعة في بيان اليوم الأحد، إن مواعيد استقبال زوار التلفريك سيكون حسب الجدول المعتاد، وذلك ما لم يطرأ أي ظروف جوية استثنائية تؤدي إلى التوقف، وسيكون دوام التلفريك من 11 صباحا إلى 6 مساء.

--(بترا)

م م/م ف/رق

10/12/2023 16:30:02