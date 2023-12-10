استروجو تنظم ورشة تدريبية في مجال علوم الفضاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا) علي الحلاحلة- نظمت مؤسسة استروجو ، ورشة تدريبية عن المركبات الفضائية بالتعاون مع جمعية الصلب المشقوق الصحية، وندوة تعريفية عن علوم الفضاء في المدرسة النموذجية للشلل الدماغي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة.

وقالت المدير العام للمؤسسة الدكتورة آلاء العزام لـ(بترا)، إن الهدف من هذه الفعاليات هو تعريف الطلاب من ذوي الإعاقة، بمفهوم المركبات الفضائية وكيفية عملها وتصميمها، إضافة إلى تعريفهم بمفاهيم الفضاء بشكل مختصر، وأبرز وكالات الفضاء في العالم والمنطقة العربية.

وأكدت العزام أهمية زيادة الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الاعاقة، مشيرة إلى أن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة يتمكنون من تحقيق إنجازات مهمة في حال أتيحت لهم الفرص المناسبة.

ولفتت إلى أن الورشة تميزت بأنشطة تفاعلية، قام خلالها الطلبة المشاركون بصناعة مجسمات لتلسكوب جيمس ويب بأنفسهم، إلى جانب عدة مواضيع تتعلق بعلوم الفضاء وأهميتها.

بدورها، قالت رئيسة جمعية الصلب المشقوق الصحية في الأردن الدكتورة رابعة رشاد، إن الندوة فتحت أبوابا جديدة لأفكار ومهارات الأطفال المشاركين فيها وقدمت تجربة فريدة ومفيدة.

من جهتها، أكدت مديرة المدرسة النموذجية للشلل الدماغي أماني القهوجي، أن الفعالية كانت إضافة وإثراء لمعرفة الطلاب بعلوم الفضاء والفلك، لافتة إلى أهمية مثل هذه الفعاليات في توسيع آفاق الأطفال وتعزيز مهاراتهم بشكل إيجابي.

--(بترا)

ع ح/م ف/رق

10/12/2023 16:14:23