استروجو تنظم ورشة تدريبية في مجال علوم الفضاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الأول (بترا) علي الحلاحلة- نظمت مؤسسة استروجو ، ورشة تدريبية عن المركبات الفضائية بالتعاون مع جمعية الصلب المشقوق الصحية، وندوة تعريفية عن علوم الفضاء في المدرسة النموذجية للشلل الدماغي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة.
وقالت المدير العام للمؤسسة الدكتورة آلاء العزام لـ(بترا)، إن الهدف من هذه الفعاليات هو تعريف الطلاب من ذوي الإعاقة، بمفهوم المركبات الفضائية وكيفية عملها وتصميمها، إضافة إلى تعريفهم بمفاهيم الفضاء بشكل مختصر، وأبرز وكالات الفضاء في العالم والمنطقة العربية.
وأكدت العزام أهمية زيادة الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الاعاقة، مشيرة إلى أن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة يتمكنون من تحقيق إنجازات مهمة في حال أتيحت لهم الفرص المناسبة.
ولفتت إلى أن الورشة تميزت بأنشطة تفاعلية، قام خلالها الطلبة المشاركون بصناعة مجسمات لتلسكوب جيمس ويب بأنفسهم، إلى جانب عدة مواضيع تتعلق بعلوم الفضاء وأهميتها.
بدورها، قالت رئيسة جمعية الصلب المشقوق الصحية في الأردن الدكتورة رابعة رشاد، إن الندوة فتحت أبوابا جديدة لأفكار ومهارات الأطفال المشاركين فيها وقدمت تجربة فريدة ومفيدة.
من جهتها، أكدت مديرة المدرسة النموذجية للشلل الدماغي أماني القهوجي، أن الفعالية كانت إضافة وإثراء لمعرفة الطلاب بعلوم الفضاء والفلك، لافتة إلى أهمية مثل هذه الفعاليات في توسيع آفاق الأطفال وتعزيز مهاراتهم بشكل إيجابي.
--(بترا)
ع ح/م ف/رق
10/12/2023 16:14:23
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