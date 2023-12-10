Monday, 11 December 2023 01:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استروجو تنظم ورشة تدريبية في مجال علوم الفضاء

12/10/2023 2:42:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا) علي الحلاحلة- نظمت مؤسسة استروجو ، ورشة تدريبية عن المركبات الفضائية بالتعاون مع جمعية الصلب المشقوق الصحية، وندوة تعريفية عن علوم الفضاء في المدرسة النموذجية للشلل الدماغي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة.
وقالت المدير العام للمؤسسة الدكتورة آلاء العزام لـ(بترا)، إن الهدف من هذه الفعاليات هو تعريف الطلاب من ذوي الإعاقة، بمفهوم المركبات الفضائية وكيفية عملها وتصميمها، إضافة إلى تعريفهم بمفاهيم الفضاء بشكل مختصر، وأبرز وكالات الفضاء في العالم والمنطقة العربية.
وأكدت العزام أهمية زيادة الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الاعاقة، مشيرة إلى أن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة يتمكنون من تحقيق إنجازات مهمة في حال أتيحت لهم الفرص المناسبة.
ولفتت إلى أن الورشة تميزت بأنشطة تفاعلية، قام خلالها الطلبة المشاركون بصناعة مجسمات لتلسكوب جيمس ويب بأنفسهم، إلى جانب عدة مواضيع تتعلق بعلوم الفضاء وأهميتها.
بدورها، قالت رئيسة جمعية الصلب المشقوق الصحية في الأردن الدكتورة رابعة رشاد، إن الندوة فتحت أبوابا جديدة لأفكار ومهارات الأطفال المشاركين فيها وقدمت تجربة فريدة ومفيدة.
من جهتها، أكدت مديرة المدرسة النموذجية للشلل الدماغي أماني القهوجي، أن الفعالية كانت إضافة وإثراء لمعرفة الطلاب بعلوم الفضاء والفلك، لافتة إلى أهمية مثل هذه الفعاليات في توسيع آفاق الأطفال وتعزيز مهاراتهم بشكل إيجابي.
--(بترا)
ع ح/م ف/رق
10/12/2023 16:14:23

MENAFN10122023000117011021ID1107566798

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث