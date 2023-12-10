رئيس هيئة الأركان يستقبل السفير الكويتي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، سفير دولة الكويت الشقيقة حمد راشد المري.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون الثنائي المشترك وسبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات العسكرية.

--(بترا)

ل م/رق

10/12/2023 16:12:39