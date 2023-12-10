رئيس هيئة الأركان يستقبل السفير الكويتي

رئيس هيئة الأركان يستقبل السفير الكويتي
التاريخ
12/10/2023 2:42:39 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الأول (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، سفير دولة الكويت الشقيقة حمد راشد المري.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون الثنائي المشترك وسبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات العسكرية.
--(بترا)
ل م/رق
10/12/2023 16:12:39
MENAFN10122023000117011021ID1107566797
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