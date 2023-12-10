العلوم الإسلامية والسفارة العمانية تبحثان سبل التعاون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- بحث رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الدكتور جعفر محمود الفناطسة، وسفير سلطنة عُمان لدى المملكة الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون الأكاديمية والبحثية والطلابية.

وأكد الفناطسة، خلال استقباله السفير والوفد المرافق، حرص الجامعة على إيجاد بيئة تعليمية ومناخ دراسي مناسب للطلبة، وتوفير جميع الخدمات بما ينعكس ايجابياً على تحصيلهم العلمي.

وأشار إلى حرص الجامعة على فتح آفاق التعاون والتشاركية مع المؤسسات التعليمية العُمانية، داعيا إلى تأطير هذه العلاقات ضمن اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات.

وأشاد بتميز الطلبة العمانيين الدارسين في الجامعة، وحرصهم ليكونوا خير سفراء لبلدهم، مقدما نبذة عن رؤية الجامعة، ورسالتها وأهدافها وتخصصاتها، وتقدمها ضمن التصنيفات العالمية.

بدوره، أعرب السفير العجيلي عن إعجابه بسمعة جامعة العلوم الإسلامية الطيبة، ومكانتها المتميزة، مؤكداً رغبة السلطنة في تعزيز وزيادة التعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي مع الجامعات الأردنية، ومنها جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

فيما أشار السكرتير الأول والقائم بأعمال القسم الثقافي في السفارة سالم بن سليمان الوهيبي، إلى جودة الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلبة، وتفردها ببعض التخصصات على مستوى المنطقة.

وفي ختام اللقاء، الذي حضره نائب رئيس الجامعة الدكتور موفق رياض مقدادي، ومساعد رئيس الجامعة الدكتور غالب الحوراني، وعميد شؤون الطلبة محمد السعود، ورئيس القسم الأكاديمي في الملحقية الثقافية العمانية الدكتور عبدالله عبيدات، تبادل الطرفان الدروع والهدايا التذكارية.

وجال الوفد المرافق على المعرض الدائم لكلية العمارة والفنون الإسلامية، الذي يمثل أعمال وإبداعات ومشغولات فنية لطلبة الجامعة، واطلع على فيديو تعريفي بالجامعة.

--(بترا)

س ص/ ن ح/ف ق

10/12/2023 16:06:27