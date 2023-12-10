العلوم الإسلامية والسفارة العمانية تبحثان سبل التعاون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الأول (بترا)- بحث رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الدكتور جعفر محمود الفناطسة، وسفير سلطنة عُمان لدى المملكة الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون الأكاديمية والبحثية والطلابية.
وأكد الفناطسة، خلال استقباله السفير والوفد المرافق، حرص الجامعة على إيجاد بيئة تعليمية ومناخ دراسي مناسب للطلبة، وتوفير جميع الخدمات بما ينعكس ايجابياً على تحصيلهم العلمي.
وأشار إلى حرص الجامعة على فتح آفاق التعاون والتشاركية مع المؤسسات التعليمية العُمانية، داعيا إلى تأطير هذه العلاقات ضمن اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات.
وأشاد بتميز الطلبة العمانيين الدارسين في الجامعة، وحرصهم ليكونوا خير سفراء لبلدهم، مقدما نبذة عن رؤية الجامعة، ورسالتها وأهدافها وتخصصاتها، وتقدمها ضمن التصنيفات العالمية.
بدوره، أعرب السفير العجيلي عن إعجابه بسمعة جامعة العلوم الإسلامية الطيبة، ومكانتها المتميزة، مؤكداً رغبة السلطنة في تعزيز وزيادة التعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي مع الجامعات الأردنية، ومنها جامعة العلوم الإسلامية العالمية.
فيما أشار السكرتير الأول والقائم بأعمال القسم الثقافي في السفارة سالم بن سليمان الوهيبي، إلى جودة الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلبة، وتفردها ببعض التخصصات على مستوى المنطقة.
وفي ختام اللقاء، الذي حضره نائب رئيس الجامعة الدكتور موفق رياض مقدادي، ومساعد رئيس الجامعة الدكتور غالب الحوراني، وعميد شؤون الطلبة محمد السعود، ورئيس القسم الأكاديمي في الملحقية الثقافية العمانية الدكتور عبدالله عبيدات، تبادل الطرفان الدروع والهدايا التذكارية.
وجال الوفد المرافق على المعرض الدائم لكلية العمارة والفنون الإسلامية، الذي يمثل أعمال وإبداعات ومشغولات فنية لطلبة الجامعة، واطلع على فيديو تعريفي بالجامعة.
--(بترا)
س ص/ ن ح/ف ق
10/12/2023 16:06:27
MENAFN10122023000117011021ID1107566796
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